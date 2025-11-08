Un nuevo programa de Extensión Agraria Digital

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León presentó en la feria Expo Agritech 4.0 su novedoso programa de Extensión Agraria Digital como herramienta para conectar las nuevas tecnologías con los profesionales del sector agrario.

Esta cita, celebrada en la ciudad de Málaga durante la semana pasada, se ha convertido en una de las ferias tecnológicas de referencia para el campo a nivel nacional, y desde su organización, se ha considerado la propuesta de Castilla y León lo suficientemente interesante como para formar parte del Foro de las Regiones Agrícolas Innovadoras, donde ha compartido cartel con la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

Estrategia

En concreto, la Junta de Castilla y León ha expuesto su estrategia de integración de la digitalización agraria, alineada con la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente RIS3, radicada en el trabajo de I+D+i del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León —ITACyL— y con Extensión Agraria Digital como elemento dinamizador y de interacción.

Según expuso la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en un comunicado remitido a la agencia Ical, la llegada al campo de nuevas tecnologías y de la digitalización abre enormes oportunidades, pero también plantea algunos desafíos en inversión, formación y apoyo a los agricultores.

Fórmula de éxito

Precisamente en ese punto concreto es donde entra en juego el programa Extensión Agraria Digital, que lleva al terreno de lo digital la transferencia de conocimiento protagonizada por los históricos Servicios de Extensión Agraria, y se ha convertido, a pesar de su corta andadura, en una fórmula de éxito, según la Junta, para conectar directamente las últimas innovaciones tecnológicas que existen en el sector agrícola y ganadero con las personas que trabajan en él, para que estos puedan conocer los beneficios de su aplicación.

Durante el debate, además de compartir esta estrategia de digitalización para garantizar que nadie quede atrás en el proceso, también se pusieron sobre la mesa las líneas de ayudas destinadas a impulsar el relevo generacional en el campo (uno de sus grandes desafíos) y la adquisición de tecnologías digitales, y la limitación que supone la falta de conectividad en el medio rural.

Asimismo, se ha indicado la necesidad, por un lado, de abordar el uso de datos agrícolas para sacarles el máximo provecho posible; y, por otro, de impulsar acciones de divulgación y formación en digitalización como vehículos para el incremento de la cultura digital en el mundo agrario, destacando, entre ellos, la decidida apuesta por la Formación Profesional Agraria.