La reaparición de la peste porcina dispara las alertas

La reaparición en España de la peste porcina africana tras 31 años sin casos ha llegado al corazón de uno de los ejes productores del país, Cataluña, y ahora el sector pone el foco en el alcance que puede tener en el millonario negocio de las exportaciones, que rebasan los 8.000 millones de euros al año.

La Generalitat de Cataluña ha asegurado que la confirmación de este caso implica que automáticamente queda cerrada a terceros países la exportación de productos derivados del cerdo. Las autoridades catalanas no han precisado, no obstante, si el alcance de ese veto es a todo el territorio nacional o a determinadas zonas. En términos económicos, el sector del porcino factura más de 8.000 millones de euros al año por sus exportaciones, según datos de Comercio Exterior. Entre enero y septiembre de 2025 (últimos datos actualizados), las ventas rozaban ya los 6.000 millones de euros. Con esas cifras, España se mantiene como segundo exportador mundial y primero de la Unión Europea (UE). China es el principal destino, con más de 570.000 toneladas enviadas y una factura que supera los 1.000 millones (datos de 2024). Ahora está por ver si esos terceros destinos deciden cerrar la frontera a la entrada de productos solo desde las zonas próximas al foco o, por el contrario, vetan la importación desde toda España. Una buena noticia es que las autoridades chinas confirmaron hace dos semanas que aceptarían la regionalización en caso de que se detectaran casos de peste porcina africana en España, lo que significa que se podría seguir exportando desde las zonas libres.

En CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León, que cuenta con el 14 por ciento del censo de ganado porcino de España, el tercer mayor porcentaje tras Aragón y Cataluña, según datos del Ministerio del 2024, permanecerá vigilante e informará al sector de la evolución de los dos casos de peste porcina confirmados en dos jabalíes en Cataluña, los primeros en España desde 1994.

Fuentes de la Consejería han detallado a Efe que este viernes han participado en la reunión del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) en el que el Ministerio ha notificado la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en Barcelona. En esa reunión se les ha informado de que los Servicios Veterinarios Oficiales de Cataluña han activado las medidas establecidas en la normativa, entre ellas, de vigilancia y control en un radio de 20 kilómetros alrededor de los focos.

La Junta permanecerá vigilante e informará al sector de la evolución de este foco.