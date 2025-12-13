Pesticidas verdes contra plagas en los cultivos clave

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

España, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Suiza se han implicado en un ambicioso proyecto para desarrollar pesticidas verdes que sustituyan a los productos químicos sintéticos tóxicos contra plagas y patógenos que amenazan cultivos clave para la seguridad alimentaria, empleando residuos biológicos como posos de café usados y biomasa forestal y acuática.

El proyecto, denominado CropSafe y financiado con fondos europeos, se ha iniciado bajo la coordinación del Grupo de Investigación de Fitopatología de la Universidad de Alicante (UA).

El reto de CropSafe es obtener materiales bioactivos con una baja huella de carbono procedentes de biomasa para su aplicación en la lucha contra las plagas en la agricultura con la misma efectividad que los de síntesis química, una línea de trabajo novedosa en España pero que se enmarca dentro las estrategias de sostenibilidad y de economía circular impulsadas por la UE, cuyo marco legal está restringiendo plaguicidas nocivos.