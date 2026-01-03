Europa destina 205 M€ este año a la promoción de alimentos sostenibles

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión Europea asignará este 2026 un total de 205 millones de euros a los Estados miembros para cofinanciar actividades de promoción de alimentos sostenibles y de alta calidad, tanto dentro de la Unión Europea como en terceros países. Así lo anunció este miércoles la institución comunitaria, que destacó que se trata de la mayor dotación concedida hasta ahora con este fin.

Según Bruselas, el objetivo de esta inversión es reforzar la conciencia de los consumidores sobre los productos agrícolas europeos y los regímenes de calidad de la UE, al tiempo que se apoya la competitividad del sector agroalimentario. Los fondos se destinarán a programas presentados por agrupaciones de productores y otros organismos de comercio agroalimentario.

Del total previsto, 70,3 millones de euros se dedicarán a acciones de promoción en mercados de terceros países, mientras que 79,7 millones se orientarán a actividades en el mercado interior comunitario. Estas campañas buscarán destacar la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la diversidad de los productos europeos.

Como novedad, en 2026 se lanzará una nueva campaña de promoción de la alimentación europea en los Veintisiete destinada a sensibilizar a los consumidores y fomentar un sentimiento de orgullo por los productos agroalimentarios de la UE, considerados parte del «modo de vida europeo», según subrayó la Comisión.

En el ámbito internacional, las acciones se centrarán en regiones y países con un alto potencial de crecimiento para las exportaciones europeas, como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, China, Singapur y Norteamérica. Además, el programa de trabajo prevé destinar diez millones de euros a misiones de alto nivel de la Comisión con delegaciones empresariales, campañas de información, participación en ferias internacionales y la elaboración de manuales de acceso a mercados para los exportadores.

La Agencia Ejecutiva Europea de Investigación lanzará dos convocatorias de propuestas el próximo 22 de enero de 2026. Una estará dirigida a los denominados programas «simples», en los que participen una o varias organizaciones de un mismo Estado miembro, y otra a los programas «múltiples», que deberán contar con al menos dos organizaciones de dos Estados miembros diferentes o entidades de ámbito europeo.

Asimismo, la Comisión Europea celebrará una jornada informativa los días 27 y 28 de enero de 2026.