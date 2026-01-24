Los tractores vuelven el jueves a pisar el asfato

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias de Castilla y León mantendrán las movilizaciones previstas para el 29 de enero en las distintas provincias para mostrar su total rechazo a la actual redacción del acuerdo de Mercosur con la UE y los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC).

Así lo han trasladado Lorenzo Rivera (Coag), Donaciano Dujo (Donaciano Dujo); Aurelio González, (UPA) y Jesús Manuel González Palacín (UCCL), en rueda de prensa este viernes en Valladolid tras reunirse con el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Esta misma semana, las cuatro principales organizaciones agrarias de la provincia de León —Asaja, Ugal-UPA, Ucale-Coag y UCCL— ofrecieron una rueda de prensa conjunta para dar los detalles de la movilización prevista en la capital , y que partirá a las 11.00 horas del aparcamiento del estadio de fútbol.

Los dirigentes de estas organizaciones han pedido que se respete la voluntad del Parlamento Europeo —que elevó este acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) para que dictamine si vulnera los acuerdos europeos— y han coincidido en reclamar a la Comisión Europea que no implemente el acuerdo.

Dujo (Asaja) ha insistido en que este pacto no beneficia a ningún sector agrícola de la Comunidad, ha criticado las cargas burocráticas que afronta el campo europeo pero que no se aplican a productos de terceros países y ha pedido a las instituciones europeas que no prometa cláusulas de salvaguardia que luego no ejecuta, como a su juicio ocurre con Marruecos.

También agradecido a los eurodiputados que votaron a favor de llevar este acuerdo ante el TJUE y ha lamentado la actitud de los «que no han estado con el campo ni con la ciudadanía, porque este acuerdo perjudica al campo y perjudica a los consumidores», ha asegurado, en referencia al PP y PSOE, antes de pedir a Carlos Martínez que traslade esta postura a la dirección nacional socialista.

Una idea que también ha compartido Rivera (Coag), quien ha reconocido que «se ha ganado una batalla», ha recordado que el acuerdo de Mercosur es otro de los 40 que ha suscrito la UE con terceros países y ha reclamado una PAC fuerte para el campo español.

Aurelio González (UPA) ha pedido «cambiar este acuerdo de arriba abajo» y ha advertido de que con este pacto «se juega la soberanía alimentaria» de la UE y se vacía el medio rural; mientras que González Palacín (UCCL) ha subrayado que los agricultores españoles deben tener «las mismas reglas del juego» porque «cada explotación que se cierra no se vuelve abrir».