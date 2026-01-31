La agricultura apoya la regulación de extranjeros

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las organizaciones del sector agrario celebran la regularización extraordinaria de extranjeros ante la falta de mano de obra en el sector primario, que coincide con los sindicatos, que ven esta medida como positiva. Las organizaciones del sector primario han valorado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 personas extranjeras que ya se encuentran en España anunciada por el Gobierno y a la que el Consejo de Ministros ha dado este martes su aprobación para el inicio de su tramitación.

El secretario de organización de Asaja nacional, Juan José Álvarez, ha apuntado a Efeagro que ve muy positivo que en esta nueva regularización se haya optado por reducir el arraigo en el país de dos años a cinco meses. A la vez, ha recalcado que «todas las ayudas e incentivos en formación y mantenimiento del empleo en el sector serán bienvenidas para que puedan acceder a trabajar en nuestras explotaciones».

El presidente de Asaja Cataluña, Pere Roque, ha añadido que, «en este momento, tener profesionalidad y personas que puedan trabajar en el campo es una necesidad», aunque ha reconocido que la regularización debe ir acompañada de más «servicios» y de «formación».

Desde Coag, Andrés Góngora, miembro de su Comisión Ejecutiva, ha valorado la medida anunciada sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas y inmigrantes que residen en el país pero que no disponen de la documentación para poder trabajar. «Es una demanda desde hace mucho tiempo de esta organización agraria, sobre todo ante la falta de mano de obra que en ocasiones tenemos en el campo agrario», ha sentenciado antes de precisar que Coag exige que «se tenga en cuenta al sector agrario para iniciar todo este proceso», del que aún no se conocen todos los detalles. Para ello, Góngora ha reclamado una «Mesa de interlocución agraria en el Ministerio de Empleo, puesto que es algo necesario para el sector agrario», que necesita que «esta nueva mano de obra encaje» en la actividad primaria.

UPA, a través de un comunicado, ha valorado la regulación, que ha considerado positiva porque el sector «necesita de mano de obra para llevar a buen término las cosechas y el cuidado de los animales» y porque «los pueblos necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno».

Unión de Uniones (UdU), a través de Carles Vicente, miembro de su Ejecutiva estatal, también se ha felicitado por esta medida, que llevan «años pidiendo» y que el Gobierno se había negado por si atraía a más inmigración. «Es un paso importante que celebramos, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo», ha afirmado. Y es que, desde UdU, han constatado que «se han cambiado cosechas o se ha dejado de cosechar por no tener mano de obra», con grandes problemas en sectores como, por ejemplo, el del «espárrago» o «el olivar»