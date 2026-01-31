La lucha contra la peste porcina puede costar 2.000 millones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El sector español del cerdo lleva dos meses luchando frente al impacto que le ha generado la detección de focos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Barcelona, un golpe que está acusando el comercio exterior y amenaza con unas pérdidas de 2.000 millones de euros para finales de este año.

El impacto es ya millonario y las pérdidas rondaban los 150 millones de euros a 31 de diciembre pasado (poco más de un mes después del primer foco), según un informe elaborado por la organización agraria Unió de Pagesos (UP).

La perspectiva es que a finales de este año, cuando España aún no habrá conseguido el estatus de país libre de PPA, el impacto ronde esos 2.000 millones tras trece meses desde el primer foco, según las proyecciones hechas por UP.

Hay que tener en cuenta que el sector del cerdo español exporta por valor de 8.800 millones de euros al año, por lo que afectaría al 23 % de su negocio exportador.

La peste ha abaratado unos 30 céntimos el kilo de carne de cerdo, lo que supone unos 36 euros menos por cerdo, ya que el peso medio del animal es de 120 kilos, según los cálculos de UP. Cada semana se sacrifica de media en España un millón de cerdos, por lo que las pérdidas serían de unos 36 millones a la semana y unos 155 millones al mes, según las mismas fuentes.