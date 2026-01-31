Diario de León

El campo español se transforma en una década

Ha habido una evolución a la baja de la superficie de cultivos como la remolacha azucarera o el girasol y un repunte en la lechuga o la fresa

La superficie de cultivo de girasol ha experimentado un ascenso en los últimos años.

La superficie de cultivo de girasol ha experimentado un ascenso en los últimos años.m. p.

Publicado por
Agencias
Madrid

Creado:

Actualizado:

El campo español, siempre pendiente de la meteorología y los efectos del cambio climático, registra en la última década una transformación, con una evolución a la baja de la superficie de cultivos como la remolacha azucarera, el tabaco, el algodón o el girasol y un repunte del olivar, la lechuga o la fresa. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) acaba de publicar los datos provisionales de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) 2025, que pone de manifiesto estos datos del sector primario.

Entre las conclusiones, que el terreno agrícola apenas ha variado con respecto a 2024 y se queda en 16,70 millones de hectáreas, solo un 0,03 % menos. De esa extensión, 11,12 millones es tierra arable donde se producen cereales, leguminosas, tubérculos, arroz, remolacha o tabaco, entre otros cultivos; 5,42 millones albergan cultivos leñosos como el olivar, el viñedo, los frutales y los cítricos y las restantes 150.191 hectáreas son de huertos familiares y otros usos.

La Esyrce, en su comparativa entre la superficie registrada en 2015 y en 2025, constata importantes cambios, como que la del olivar (2,87 millones de hectáreas el pasado año) ha aumentado un 5%, mientras que la de viñedo (905.099) ha bajado casi en la misma proporción, un 5,1% en concreto. Otros leñosos, como los frutales (1,28 millones de hectáreas), aumentan en un década un 6,2 % su superficie, mientras que los cítricos descienden un 1,6 % (298.929), y el tomate para industria (26.240) cae un 12,5 %, pero el cultivo tradicional de hortaliza se eleva un 17,2 % (14.530).

Los mayores aumentos porcentuales corresponden a la lechuga, que impulsa un 70,9 % su extensión en una década (7.554 hectáreas), el brócoli (9.900, +38,3 %), los guisantes verdes (9.900, +32,6 %), la fresa y el fresón (12.614, +30,3 %) y los garbanzos (57.439, +26,7 %).

Entre los cultivos industriales, el descenso más acusado es el del cultivo de algodón que bajó un 24,8 %; seguido del de remolacha azucarera que retrocedió un 17,4 %; el tabaco decreció un 15,0 % y girasol un 8,6 %; mientras el cártamo, una oleaginosa similar al girasol subió un 60,1 % hasta situarse en 22.213 hectáreas.

Los cereales en España

En estos momentos, España cuenta con 5,74 millones de hectáreas de cereales en grano, que supone un 4,7 % menos que hace una década.

Registra una importante caída la cebada seis carreras (98.017 hectáreas, —43,5 %) así como el trigo duro (283.915 ha, —25,4 %), mientras que se mantiene el de trigo blando (1,70 millones ha).

El más cultivado es la cebada dos carreras, que dispone de 2,31 millones de hectáreas de cultivo peses a bajar un 6,1 % su superficie.

tracking