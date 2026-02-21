Más robos en el campo y mas profesionalizados

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El grupo Editorial Agrícola ha organizado este miércoles la jornada «Robos en el campo», en la que varios expertos han analizado la situación actual de los robos en el campo y cómo evitarlos.

En ella, los participantes han coincidido en resaltar el aumento de los robos más profesionalizados, con hurtos que conllevan no sólo una pérdida económica, sino daños en las propias infraestructuras de las explotaciones.

«Los ladrones entraron en mi explotación y se llevaron 180 corderos en una noche. Robaron un camión en una pedanía próxima y lo usaron para llevarse a los animales», ha explicado el agricultor del Campo de Cartagena (Murcia) Vicente Carrión.

Este ha sido uno de los tres robos que ha sufrido este agricultor de Murcia, quien ha considerado que este fenómeno va por temporadas y es difícil de prevenir ya que «el campo no tiene puertas».

El de Carrión no es un caso aislado, según el director general de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Ángel de Oteo, que ha confirmado que los robos son «cada vez más profesionalizados»; en esta región, por ejemplo, abunda en este momento el robo de aceituna.

Por ello, el responsable de Agricultura ha incidido en la necesidad de trabajar en la trazabilidad de los productos para evitar luego su puesta en el mercado.

Para la abogada especializada en temas agrarios Celia Miravalles, la situación es «muy complicada», puesto que a los productores les preocupa, en especial, la sensación de impunidad de los ladrones.

El sistema de justicia «es muy lento» y se dan rebajas de las penas por esas «dilaciones»; además, en muchos casos es difícil recabar pruebas de los hechos, ha precisado.

El campo hace frente a robos cada vez más especializados, en los que los ladrones están más profesionalizados y son incluso capaces de usar la violencia para conseguir lo que quieren, ha advertido la portavoz de la Guardia Civil Mercedes Martín.

Cometen los delitos, por lo general, en determinadas fechas, como por ejemplo en la campaña de la aceituna: «Son capaces de robar directamente la aceituna del árbol o el aceite de la almazara ya listo», ha detallado.

En la misma línea que el responsable de Agricultura de Madrid, Martín ha reiterado la necesidad de incidir en la trazabilidad, puesto que han detectado la presión que se ejerce cuando se conoce el lugar de procedencia de la sustancia robada.

«Las almazaras de Madrid no quieren coger el fruto robado por las consecuencias que tiene», ha indicado la portavoz, aunque ha señalado la existencia de un mercado «profesionalizado» para colocar la maquinaria robada.

Los participantes en la jornada han resaltado la labor del grupo especializado de la Guardia Civil.