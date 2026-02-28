Un mandato contra Mercosur y la PAC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias han defendido sus prioridades de cara al próximo gobierno de la Junta que salga tras las elecciones del 15 de marzo.

Desde Asaja, el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha pedido a los partidos políticos que «no utilicen» la agricultura y la ganadería «para conseguir votos y, luego, sillones», el sector «no es de nadie».

Dujo, que dejó claro que la organización agraria «seguirá llevando la independencia por bandera», mostró su rechazo a «la guerra política» que tienen algunos partidos «con la cuestión agraria», para lo que «tratan de meter a los agricultores y ganaderos por el medio», pero «Asaja no está en esa guerra».

«Nos hemos sentido muy cómodos cuando hemos acordado con todas fuerzas políticas propuestas como la defensa de la Política Agraria Común o la Ley Agraria y que queremos es que nos defiendan con políticas sensatas y presupuestarias, no que nos utilicen», añadió.

En este sentido, el presidente autonómico de Asaja mostró el «rechazo rotundo» de la organización a la reducción del 22 por ciento presupuesto que propone la nueva PAC, así como a la eliminación segundo pilar del programa de desarrollo rural y a que no se contemple ninguna medida económica para «salvar la situación catastrófica por los altísimos costes y bajos precios».

También trasladó el «rechazo absoluto» a los aranceles de Estados Unidos «que incrementan los costes o ponen un impuesto a los productos de la Unión Europa», igual que al acuerdo firmado por la Comisión Europea con Mercosur. «No estamos en contra de acuerdos comerciales, sino de que no se acuerden las mismas condiciones de producción que se obligan a los agricultores europeos».

De igual manera, trasladó su «alta preocupación» ante la sanidad animal, ya que «de fuera vienen enfermedades» e insistió en la petición de «una acción conjunta del Estado», ya que «está en juego la sanidad de la cabaña ganadera, la venta de productos a terceros países y el porvenir de muchas explotaciones».

La organización agraria UCCL ha reivindicado el no rotundo al acuerdo de Mercosur, ha rechazado la nueva PAC que se quiere imponer y ha subrayado el peso que tienen la agricultura y la ganadería en Castilla y León. El coordinador regional, Manuel González Palacín, ha manifestado que los partidos que se presentan a los comicios en Castilla y León tienen que ser conscientes del peso de la agricultura y la ganadería, que representa aproximadamente el 5 o el 6 % % del PIB de la Comunidad; la industria agroalimentaria supone entre el 7 y el 8 %, y los servicios que viven directamente de este sector puede calcularse entre el 7 y el 8 %.

Si se suman todos estos porcentajes, el resultado es el 21 o 22 % del PIB de la Comunidad, ha resumido.

«Los políticos se tienen que tomar muy en serio las políticas agrarias porque influyen de una forma decisiva en el resto de la Comunidad», ha considerado González Palacín, quien ha señalado que después de la manifestación del 11 de febrero en Madrid, la organización se está reuniendo con los diferentes partidos políticos para exponer sus demandas.

Respecto a los acuerdos comerciales de Mercosur, ha recalcado que lo que quiere UCCL es que se haga una defensa firme del modelo de producción y de consumo.

«Creemos que estos acuerdos ponen en serio riesgo nuestro modelo, nuestro tejido productivo, nuestra forma de producir y también a nuestros consumidores», ha recalcado.

«El campo es unánime, decimos no a Mercosur porque no hay garantías de que cumplan las mismas exigencias que nosotros», ha reivindicado. En cuanto a la PAC, apuestan porque el dinero de Europa llegue con nombre y apellidos como hasta ahora, y no dependa de si un Estado miembro, como puede ser España, ponga más dinero o menos dinero en el sector agrario, porque eso supondría una clara desventaja con el resto de países.