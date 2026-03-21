Granjas más ecológicas, eficaces y sostenibles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El proyecto europeo Life Green Ammonia demsotró el potencial de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de amoniaco en las granjas de porcino y avícolas y aprovecharlas para su transformación en fertilizantes.

El proyecto, coordinado por la Universidad de Valladolid y en el que participa el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), junto a empresas del sector, forma parte de las iniciativas de la Unión Europea para mejorar la calidad del aire.

El trabajo, que se presentó en una jornada celebrada en Madrid, permitió diseñar y probar un sistema, basado en membranas permeables a gases, que captura el amoniaco tanto del aire de las naves como de los purines. Ese amoniaco se transforma después en sulfato amónico, un fertilizante que puede utilizarse en la agricultura.

Los resultados obtenidos, que en un futuro se transformarán en un prototipo comercial, permiten incrementar la capacidad de captura en condiciones reales de granja, así como mejoras en el diseño de los equipos que facilitan su uso y mantenimiento. Además, el fertilizante obtenido tiene una eficacia similar a los productos comerciales convencionales.

La Junta, a través del ITACyL, participó en el proyecto con su equipo especializado en el tratamiento y aprovechamiento de residuos ganaderos, centrado en buscar formas de reducir emisiones, valorizar el uso de los purines y aprovecharlos como recurso.

El sector porcino es «clave» en Castilla y León al representar el 17,2 por ciento de la producción agraria de la Comunidad, con un valor de más de 2.363 millones de euros. Además, cuenta con más de 4,3 millones de cabezas de ganado y más de 7.100 granjas, lo que sitúa a la Comunidad como la tercera productora de España.

Su importancia se refleja también en los los grupos de innovación AKISCyL, donde empresas, asociaciones y centros de conocimiento han identificado los principales retos del sector e impulsado nuevas iniciativas en el marco de la actual PAC orientadas a mejorar la sostenibilidad de la gestión de efluentes ganaderos y a desarrollar herramientas que reduzcan su impacto ambiental, dando continuidad a los avances logrados en proyectos como LIFE Green Ammonia.

El director del ITACyL, Rafael Sáez, destacó el papel de la investigación aplicada y la colaboración público-privada como palancas fundamentales para acelerarsoluciones al mercado.

El proyecto LIFE Green Ammonia, con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros y financiación europea, ha alcanzado un grado de desarrollo que permitirá su aplicación en granjas en un futuro. Los resultados presentados confirman que es posible avanzar hacia una ganadería más ecológica.