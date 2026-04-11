Los contratos lácteos tensan al sector

Acto de protesta de Unións Agrarias en el centro de Cash Galicia donde derramó varios litros de leche para poner el foco en «desorbitada bajada» del precio.XOÁN REY

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los intereses del sector lácteo durante la sectorial de vacuno de leche, que se ha celebrado este miércoles en Madrid, donde las organizaciones agrarias han lamentado que el Gobierno se haya puesto de perfil en el marco de las recientes negociaciones de precios en el sector y la firma de nuevos contratos, que consideran ilegales, por parte de la industria.

Las organizaciones agrarias han mostrado su preocupación por la sensación de generalizada de abandono por parte de la Administración y Asaja y Coag denunciaron al término de la reunión que el Ministerio de Agricultura «se ha puesto de perfil» en un momento crítico, mientras la industria láctea mantiene una posición de fuerza que impide cualquier negociación real. «Una vez más, la industria impone y no negocia. Y cuando alguien impone, las cosas no pueden ir bien», señaló el presidente de la sectorial de leche de Asaja, Ramón Artime.

La organización agraria ha advertido que las nuevas propuestas de contratos incluyen bajadas de precios de entre 8 y 9 céntimos por litro, muy por encima de lo que el sector consideraba asumible. «Todos esperábamos una bajada, pero racional, de 2 ó 3 céntimos. Lo que se plantea ahora es inasumible», ha subrayado Artime.

A esta situación se suma el incremento continuado de los costes de producción —energía, alimentación animal o insumos-, lo que sitúa a las explotaciones en un escenario de doble presión: ingresos a la baja y costes al alza. «Esto no lo aguanta el sector», ha advertido, al tiempo que ha avanzado que acudirán a la AICA para que investigue posibles irregularidades y se garantice el cumplimiento efectivo de la ley.

En la misma línea se ha manifestado Isabel Vilalba, ganadera de leche de Galicia y miembro de COAG de Galicia, que ha denunciado que los últimos contratos de adhesión del sector productor a la industria que se han impuesto de «manera unilateral tendrían que ser considerados ilegales», por lo que aboga que la AICA los investigue, ya que no se ha garantizado la negociación en ningún momento por parte del productor.

«De hecho, hay ganaderías hoy en Galicia que están tirando la leche, porque al no firmar caídas de 7 céntimos y de 8 céntimos en muy pocos días, cinco días nos han dado de margen para esto, cuando la ley indica que si no quieres recoger la producción en granja, es un anuncio de dos meses. Estamos totalmente desprotegidos e indefensos», ha indicado.

Imposición unilateral

Por su parte, UPA ha alertado que las industrias lácteas están constituyendo prácticamente un nuevo cártel de la leche, «al imponer de forma unilateral bajadas de precios a los ganaderos, en una lógica totalmente ajena al mercado», según ha indicado el secretario general de Unións Agrarias — UPA Galicia, Roberto García.

García ha explicado que la bajada de precios más fuerte de los últimos 20 años coincide con un «incremento brutal» de los costes de producción, como consecuencia de la guerra en Irán. «No hay razones de mercado, hay un pacto de precios para detraer rendimientos de los ganaderos para la cuenta de resultados de la industria», ha señalado.

Los ganaderos han señalado que el Ministerio constata la actuación unilateral de la industria y les ha instado a que se pongan de acuerdo con ellos. «No se puede ignorar que estamos ante fuerzas muy desiguales, pues los ganaderos producen un producto perecedero y la industria es la que decide que si no firmas lo que tienes delante lo tienes que tirar», ha explicado.

En este contexto, las organizaciones agrarias han advertido de que, de no corregirse esta deriva, el sector lácteo español se enfrenta a un deterioro progresivo que pondrá en riesgo su viabilidad económica y su papel estratégico en el medio rural, ya que algunas granjas de Galicia se han visto obligadas a tirar la leche.

En concreto, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, y el director general de Alimentación, José Miguel Herrero, presidieron esta semana la sectorial del vacuno de leche donde estuvieron representantes de todos los agentes del sector lácteo, en la que se ha analizado la situación actual y las perspectivas a corto plazo.

Durante el encuentro, desde el Departamento que lidera Luis Planas se aconsejó «prudencia» a todos los agentes del sector y recordó la importancia que tiene una «correcta aplicación» del paquete lácteo y de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar la «máxima transparencia» en todas las relaciones comerciales y un reparto justo de los costes.

En materia de control, el Gobierno ha recordado que desde la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y hasta el 31 de diciembre de 2025, el lácteo se sitúa como el segundo más investigado, con 1.364 controles, lo que representa el 16,22% del total, y ha avanzado que la AICA reforzará la supervisión de los operadores del sector y recuerda la posibilidad de denunciar posibles incumplimientos, garantizando la confidencialidad.

De esta forma, en la reunión se ofrecieron datos del sector del vacuno de leche que mantiene una evolución estable, con un incremento del 1,6% en la producción en los primeros meses de 2026, tras la ligera caída registrada en 2025.

Así, los precios percibidos por los ganaderos españoles continúan en niveles favorables y por encima de la media de la Unión Europea (UE), si bien se ha puesto de manifiesto la incertidumbre del actual contexto geopolítico, que incide en un aumento de los costes de alimentación y energía.

En relación con los costes de producción, tras varios ejercicios de relativa contención, en los últimos meses se aprecia un repunte de los costes de alimentación animal, así como un incremento significativo de los costes energéticos, en línea con la evolución del contexto internacional.

Por otro lado, los precios percibidos por los ganaderos muestran un comportamiento favorable a lo largo de 2025 y en el inicio de 2026, situándose incluso por encima de la media de la Unión Europea, en el entorno de los 0,53 euros el litro de leche pagado a los ganaderos frente a una media de 0,44 euros/litro de la UE (enero de 2026). El precio en España se sitúa en un 16% por encima de la media de la UE, debido al aumento de la producción en otros Estados miembros y la aplicación en España de instrumentos como el paquete lácteo y la ley de la cadena alimentaria.

Así, si la situación del sector en este momento muestra unos datos favorables en lo que se refiere a precios, Agricultura destaca que en el contexto internacional actual en el que se espera un incremento importante en los costes y la inflación podría tener un efecto significativo sobre el vacuno de leche. En la reunión, Agricultura ha puesto en valor el papel de las organizaciones interprofesionales, en particular de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), como instrumento clave para mejorar la vertebración del sector, favorecer el diálogo entre los distintos eslabones de la cadena y articular respuestas comunes ante los retos del mercado. Además, ha destacado la utilidad de herramientas como las extensiones de norma y los contratos tipo homologados para reforzar la estabilidad, la transparencia y el equilibrio en las relaciones comerciales. De esta forma, el Ministerio de Agricultura ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los intereses del sector lácteo nacional.