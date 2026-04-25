CyL sostiene su criterio común ante la PAC

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, defendió este viernes la posición común de Castilla y León, reflejada en la declaración institucional firmada el año pasado con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), ante la próxima negociación del diseño de la PAC 2028-2034 entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Durante la celebración de las videoconferencias del Consejo Consultivo para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial, convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, González Corral expuso que la posición de la comunidad está reflejada en el acuerdo firmado con las OPAS en mayo del año pasado, a la que posteriormente se adhirieron Urcacyl, Vitartis y Ferduero, entre otras organizaciones

Según se comunicó en la reunión, en las próximas semanas se convocarán los distintos grupos de trabajo entre el Ministerio y las comunidades para diseñar el futuro plan nacional de la PAC una vez se alcance un acuerdo en Europa sobre el Marco Financiero Plurianual.

Entre otras cuestiones abordadas, González Corral trasladó que la comunidad, tal y como recoge la declaración institucional, se opone a aplicar criterios de degresividad en las ayudas de la futura PAC que puedan perjudicar al modelo agrario profesional de Castilla y León, con explotaciones más dimensionadas que la media nacional y europea. Del mismo modo, la consejera consideró fundamental que existan normas comunes en la UE que garanticen la igualdad en el acceso a las ayudas directas de la futura PAC, «para que su regulación no quede al albur de las decisiones de cada Estado miembro».

Por otro lado, en la Conferencia Sectorial se procedió a la territorialización de diferentes fondos por un importe de 226 millones, de los que 31,5 millones le corresponden a Castilla y León, la comunidad con mayor asignación al recibir el 14 % del total.

Los fondos se refieren a los programas escolares de reparto de leche, fruta y hortalizas en los colegios; de calidad de variedades vegetales; razas autóctonas; control de rendimiento lechero; apicultura, y fondos para desarrollo rural.

Castilla y León, con 28,4 millones, es la comunidad autónoma más beneficiada del reparto de ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acordado este jueves, para proyectos de desarrollo rural, a los que se suman casi tres en otras actuaciones como programas escolares.

Comienza el debate

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció el jueves que en las próximas semanas se convocará a las comunidades autónomas para comenzar a debatir el plan nacional de aplicación de la próxima Política Agraria Común (PAC).

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios, el ministro señaló que serán convocados los distintos grupos de trabajo entre el Ministerio y las comunidades para explorar los contenidos que deberá tener dicho plan nacional. De esa forma, se pretende comenzar a debatir el plan para la aplicación en España de la PAC a partir de 2028, una vez que las instituciones europeas lleguen a un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual.

Planas anunció que ya se ha dirigido a la Comisión Europea para movilizar la llamada reserva de crisis agrícola como respuesta a las consecuencias del tren de borrascas que ha afectado especialmente al sector primario. «Es uno de los instrumentos de los que disponemos en situaciones como las que se nos han planteado. Me consta, ya se confirmará ulteriormente, que el comisario de Agricultura estará en Andalucía la semana que viene», dijo Planas en Moguer (Huelva), donde inició una visita a zonas afectadas por el temporal en esta comunidad.

El ministro explicó que el Gobierno y las comunidades mantienen «una oposición a la estructura y dotación presupuestaria de la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la futura PAC».