Fijados los volúmenes mínimos de reservas para la campaña de riego

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Comisión de Desembalse de la cuenca del Duero celebrada en Valladolid ha aprobado los volúmenes mínimos de reserva en los embalses de titularidad estatal gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero para el final de la campaña de riego, que llegará el 30 de septiembre. La campaña se ha iniciado con buenas perspectivas gracias a los altos niveles de reserva en los embalses, que se encuentran al 88 por ciento de su capacidad, con un total de 2.511,8 hectómetros cúbicos almacenados, lo que permite garantizar una campaña sin restricciones.

La Comisión de Desembalse es la encargada de señalar para cada ejercicio hídrico el régimen de llenado y vaciado de los embalses en función de los distintos usos demandados. Está constituida por representantes del organismo de cuenca, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Red Eléctrica Española y representantes de los usuarios que fueron designados por la Asamblea de Usuarios, celebrada en diciembre de 2024. En la Comisión se ha valorado y analizado el estado de las reservas en los embalses de cada sistema, se han debatido los valores propuestos por las Juntas de Explotación y se ha adoptado la propuesta final de volumen mínimo a conservar a final del año hidrológico en cada uno de los sistemas.