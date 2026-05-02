Diario de León

Nueva ayuda para los ganaderos de leche en las zonas de montaña

El Boletín Oficial de Castilla y León ya ha publicaco las bases reguladoras de la subvención que persigue contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera

La finalidad de las ayudas es la de compensar parcialmente estos costes adicionales .

La finalidad de las ayudas es la de compensar parcialmente estos costes adicionales .JESÚS F. SALVADORES

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ICAL
Valladolid

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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a compensar los costes adicionales derivados de la recogida de leche en explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en zonas de montaña de Castilla y León, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural.

Esta nueva medida, cuyas bases reguladoras han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, responde a las dificultades que presenta la recogida de leche en estas zonas, caracterizadas por su lejanía a los centros de transformación, las limitaciones de acceso, la orografía compleja y condiciones meteorológicas adversas. Estos factores incrementan los costes logísticos y suponen un condicionante añadido para la viabilidad de las explotaciones.

La ayuda estará dirigida a los primeros compradores que realicen la recogida de leche en explotaciones ubicadas en municipios de montaña de la Comunidad. Su finalidad es compensar parcialmente estos costes adicionales y evitar que repercutan negativamente en el precio que perciben los productores.

Sistema de puntos

La ayuda, de carácter anual y acogida al régimen «de minimis», se concederá en concurrencia competitiva y su cuantía estará vinculada a un sistema de puntos según diferentes criterios objetivos.

Entre otros, se valorará el número de productores a los que se recoge la leche; el tipo de solicitante, con mayor puntuación para cooperativas y sociedades agrarias de transformación, así como la distancia entre las explotaciones y los centros de recogida o transformación a donde va la leche.

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública y la tramitación será electrónica, Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de manera telemática, desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León , a través de la aplicación electrónica «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)», aprobada por Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.

Las ayudas se resolverán y abonarán en un único acto, lo que permitirá agilizar su gestión y facilitar el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios.

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