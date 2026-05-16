El huevo modera su subida, pero sigue un 14% más caro

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Es la cifra anual del IPC de abril. En marzo, su inflación anual superó el 21%. Por otro lado, en la comparativa mensual, las legumbres y hortalizas suben un 5% en 30 días.

La subida de precio del huevo se ha moderado en abril pero, aún así, se ha anotado un encarecimiento del 14,7 % en un año; en términos mensuales, destaca la subida del 5% de legumbres y hortalizas frescas, mientras que las frutas bajan un 2,5 %.

Según el Índice de Precios al Consumo que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), la carne de ternera sigue también entre las categorías más inflacionistas en el último año (+13,3 %). En términos generales, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han repuntado en abril un 2,6 % frente a los del mismo mes de 2025 y un 0,2 % respecto a marzo.

Más allá de la senda inflacionista del huevo y de la carne de vacuno, también destaca la subida anual de las legumbres y las hortalizas frescas (+11,5 %), carne de ovino (+9 %) y pescado (+8,7 %).