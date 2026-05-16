Alarma en el campo ante la factura astronómica de la siembra de cereales por la guerra

Publicado por Mercedes Salas Madrid Creado: Actualizado:

Los agricultores españoles aseguran que la siembra de cereales para la campaña de este año amenaza con ser "la más cara de su historia y la menos rentable" debido al alza de costes por la guerra de Irán, que no cubren los bajos precios, por lo que se movilizarán la próxima semana en Castilla y León y en Estrasburgo (Francia).

El encarecimiento de fertilizantes y del carburante ha disparado los gastos del cultivo, pero los precios para el productor están por debajo del nivel de rentabilidad, según han declarado a EFE fuentes de las cuatro organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones).

Ante esta situación, todas las organizaciones se manifestarán el próximo miércoles en Valladolid (Castilla y León es la primera comunidad cerealista) para pedir soluciones y ayudas.

También habrá españoles en la concentración que ha organizado el martes el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas europeas (Copa-Cogeca) en Estrasburgo, coincidiendo con la presentación del plan de la Comisión Europea (CE) para paliar la subida de los fertilizantes por el conflicto bélico.

Además, fuentes de Asaja y de COAG han apuntado que barajan extender las concentraciones a otras autonomías productoras de cereales, en paralelo al inicio de la cosecha, en junio.

"Hemos hecho la sementera más cara de la historia en gastos y sin incremento de precios de los cereales; estamos trabajando a pérdidas", ha señalado el presidente sectorial de Asaja, Arsenio García Vidal.

La directora sectorial de cereales de Cooperativas Agro-alimentarias, Susana Rivera, ha comprendido la inquietud de los agricultores y ha añadido que, mientras que fertilizantes como la urea se han encarecido un 50 % desde el inicio del conflicto (el pasado 28 de febrero), los precios de esa materia prima han repuntado un 2 % o un 3 %, una diferencia "disparatada".

Según el presidente de UCCL en Valladolid, Valentín García Fraile (Unión de Uniones), los costes de un nitrato podrían elevarse a 450 euros/tonelada, mientras que el cereal se paga a 200 euros/tonelada: "Hay zonas buenas (en rendimientos), pero en otras, como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, cultivar es inviable".

Un problema endémico

El responsable sectorial de cereales de COAG, José Roales, ha asegurado que el coste de los insumos es un problema "endémico" que se ha empeorado este año y hay dudas sobre si se cubrirán gastos, si bien las perspectivas de cosecha, en volumen, son "correctas", pese al clima irregular.

Rivera ha explicado que no se prevén los "récords" de 2025 y que las borrascas en Andalucía y en Extremadura la reducirán, pero habrá unas existencias "decentes" en volumen porque, además, hay almacenados cinco millones de toneladas de la campaña pasada.

España, país deficitario en cereales, produce un año normal entre 18 y 20 millones de toneladas y consume entre 30 o 32 millones; el precio de estas materias primas está globalizado y lo que entra a puerto viene condicionado por los mercados internacionales.

El coste de los abonos y el clima ha propiciado que se fertilice menos o que agricultores hayan dejado de sembrar cebada y estén optando por el girasol en zonas como Andalucía o Castilla y León, pues esta producción requiere menos fertilizante.

El maíz y el arroz -de regadío y que se cultivan en épocas diferentes al trigo o la cebada- también pueden sufrir notables reducciones de siembra.

Rivera recuerda las dificultades para conseguir suministro de fertilizantes al inicio del conflicto.

Según UPA, circula la idea de que pudiera haber desabastecimiento de nitrogenados en la parte final de la campaña por la reducción de las importaciones y de la producción nacional debido a los altos precios del gas natural.

Soluciones

Los agricultores están a la espera del plan que prepara Bruselas sobre fertilizantes, pero desde Asaja plantean que sería una buena medida que España otorgue ayudas del 75 % sobre lo que se han encarecido, ya que el apoyo del Gobierno, de 55 euros/hectárea, "no es suficiente".

Alertan de que este encarecimiento se notará en los precios de los alimentos.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha pedido que se aplique Ley de la Cadena Alimentaria y responsabilidad a los intermediarios, para evitar la especulación. EFE