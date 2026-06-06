La industria láctea busca un modelo «competitivo» para toda la cadena

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La industria láctea reivindicó este martes la importancia del consumo de productos lácteos, «esenciales» para la salud, y llamó a «tender puentes» para lograr un modelo «remunerador y competitivo» para toda la cadena de valor. Así lo puso de manifiesto durante la 67ª edición del Día Internacional Lácteo el presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Javier Roza, para quien «defender el consumo de lácteos no es solo defender su actividad, sino también la salud pública de la población».

«Somos un sector estratégico e innovador que elabora alimentos esenciales y contribuye al desarrollo económico del país», enfatizó Roza.

Frente a la «geopolítica de la incertidumbre» actual, el presidente de Fenil reclamó a las administraciones públicas que «no tomen decisiones cortoplacistas» para que la cadena láctea pueda «invertir, crecer y garantizar el suministro a largo plazo». En concreto, indtó a evitar que «la burocracia sea un freno a la competitividad frente a terceros países con regulaciones menos exigentes».

Roza destacó la presencia de la industria láctea en el territorio rural, donde genera empleo de calidad estable, y ha recalcó que «sin leche no puede haber industria láctea y sin industria láctea no puede haber producción primaria. No somos actividades enfrentadas".