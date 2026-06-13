Cobadu apuesta por la calidad tras invertir 13,2 M€

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La cooperativa agroganadera Cobadu, que suma más de 11.000 socios, facturó en 2025 más de 505 millones, unos siete millones menos que en el ejercicio anterior debido a la coyuntura del mercado, con unos beneficios de 689.644 euros, el 70 por ciento menos que los 2,3 millones del 2024.

La cifra de facturación se ha dado a conocer este jueves con motivo de la asamblea general celebrada en su sede central de Moraleja del Vino (Zamora), en la que los responsables de la entidad con su director general a la cabeza, Rafael Sánchez Olea, han subrayado que pese a esos números la actividad de la cooperativa ha crecido «de forma significativa» en el último año.

Cobadu, que en 2025 logró un beneficio de 689.644 euros, afrontó en el último ejercicio nuevas inversiones por valor de 13,2 millones, con lo que la inversión acumulada alcanzó los 190 millones de euros.

Uno de los ejemplos del crecimiento de la cooperativa fue el de la evolución de la fabricación de alimentación animal, ya que el pasado año alcanzó una cifra récord de 683.070 toneladas de pienso, consolidándose como uno de los principales fabricantes de alimentación animal de España.

De hecho, en el primer semestre de este año ha continuado esa evolución y ha incrementado cerca del 13 % la producción de pienso de alimentación animal respecto al mismo periodo del año pasado.

En ese contexto, la cooperativa ha anunciado la próxima puesta en marcha de una nueva línea de fabricación de piensos con el fin de incrementar la capacidad productiva y a responder al crecimiento de la demanda de sus socios. También se ha puesto en valor el papel del cooperativismo como herramienta fundamental para la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y el compromiso de Cobadu de ofrecer la mejor relación calidad-precio en los suministros y en la comercialización.

En cuanto a los retos, se plantea una situación especialmente complicada para el ovino, incertidumbre en la agricultura derivada del incremento de los costes de producción y los bajos precios de los cereales y una difícil coyuntura del porcino de capa blanca.

El presidente de la cooperativa, Leoncio Viejo, ha aprovechado su intervención en la asamblea para rendir homenaje a los 318 agricultores y ganaderos que constituyeron la cooperativa el 10 de agosto de 1979, aunque no fue hasta tres años después cuando inició su actividad.También ha reconocido la trayectoria de Sánchez Olea como director general y su «decisiva contribución al crecimiento, modernización y consolidación» de Cobadu.