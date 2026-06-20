Pastoreo regenerativo en plantas fotovoltaicas

Publicado por Agencias Paredes De Nava Creado: Actualizado:

Transición energética, pastoreo regenerativo y nuevos recursos para sostener servicios públicos en el medio rural son algunos de los beneficios que genera en Paredes de Nava (Palencia) la planta fotovoltaica Adelfa Solar. Permitirá además el impulso de proyectos sociales y culturales, y recuperar la ganadería extensiva vinculada a la oveja merina y a la industria lanera tradicional.

Uno de los aspectos más singulares del proyecto es la puesta en marcha de un programa de pastoreo regenerativo dentro de las instalaciones fotovoltaicas. La iniciativa busca compatibilizar la producción de energía renovable con la ganadería extensiva, utilizando rebaños para controlar la vegetación bajo los paneles solares y mejorar la calidad de los suelos.

El coordinador de proyectos de la Fundación Talento 58, Ignacio Álvaro Benito, explicó que la iniciativa pretende ir más allá del simple desbroce natural y contribuir a la recuperación de actividades tradicionales ligadas al medio rural. «Las energías renovables permiten compatibilizar la producción energética con la ganadería extensiva, algo especialmente importante en una comunidad donde este tipo de explotaciones están desapareciendo», afirmó. Actualmente el proyecto trabaja con ovejas de raza churra, aunque el objetivo es reintroducir progresivamente la oveja merina, una raza históricamente vinculada a la comarca y hoy prácticamente desaparecida en la zona. La recuperación de esta cabaña ganadera podría tener además una segunda derivada económica ligada al aprovechamiento de la lana ya que Paredes de Nava alberga uno de los pocos lavaderos de lana que continúan funcionando en España, una infraestructura que podría beneficiarse del incremento de producción asociado a la recuperación de la raza merina.

La estrategia de implantación territorial de Matrix Renewables incluye además programas educativos y sociales desarrollados junto a centros educativos y entidades locales.

El director general de Matrix Renewables para Europa y Latinoamérica, Sergio Arbeláez, explció a los periodistas que la planta completa un clúster fotovoltaico de cinco plantas repartidas entre Paredes de Nava, Becerril de Campos y Herrera de Pisuerga, que suma 250 megavatios de potencia instalada.

El alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, precisó que los ingresos procedentes de estas instalaciones energéticas han permitido al Ayuntamiento financiar proyectos municipales sin incrementar impuestos. En conjunto, Calderón estima que la suma de los ingresos derivados de los parques eólicos y solares que hay en el municipio puede situarse entre los 200.000 y 300.000 euros anuales para las arcas municipales.