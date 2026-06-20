Reclaman prioridad laboral para el sector primario

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La Secretaría de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama «más prioridad laboral» para el sector primario en detrimento de la prioridad nacional que defiende Vox. Así lo expuso el secretario leonesista del área, Víctor Diez, tras conocer que Joaquín Antonio Pino será el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Diez ha remarcado que los trabajadores están «abandonando» las explotaciones de León, Zamora y Salamanca para trasladarse a otras comunidades autónomas. En este contexto, manifestó la necesidad de conocer «de forma urgente» qué medidas concretas planteará desde su nueva responsabilidad para afrontar uno de los principales problemas que atraviesa el medio rural de la Región Leonesa. En esta línea, ha señalado que los agricultores y ganaderos de León, Zamora y Salamanca alertan desde hace años sobre la dificultad creciente para encontrar empleados que permitan mantener la actividad diaria de sus explotaciones.