El mundo de la música criolla

Verificado por Creado: Actualizado:

alfonso garcía

C on una perfecta estructura narrativa, la reciente novela del Premio Nobel tiene un alcance más allá del concepto clásico de novela, en esa línea difusa pero intensa y agradecida en que se mueve el género. Al menos en apariencia, o no tanto, según las consideraciones personales, la obra participa de la idea del reporterismo encarnado en la crónica o el reportaje. Toño Azpilicueta, crítico y promulgador de la música criolla, que se define como «un sismógrafo que mide las vibraciones del alma nacional» y un «intelectual proletario», fue invitado por el doctor Durand Flores a escuchar al joven guitarrista Lalo Molfino. Muerto este en plena juventud inesperadamente, Azpilicueta, subyugado por su talento, decide escribir un libro sobre él, con lo que, además de un homenaje póstumo al guitarrista, la obra significaría un aporte para solucionar los grandes problemas nacionales: «Aunque no mencionó la huachafería [«esa gran distorsión de los sentimientos y las palabras que acabó convirtiéndose en el aporte más importante de Perú al mundo de la cultura»] sí dijo que ahora, después de la detención de Abel Guzmán y del declive de la violencia, se debía promover la música para fomentar las emociones fraternas que le darían, una vez más y para siempre, la unidad a la nación peruana». Este proceso de investigación y documentación para la escritura del libro, proceso lleno de vaivenes y obsesiones, es la línea que unifica el relato, cuyo escenario fundamental son los callejones limeños, donde nació la música genuinamente peruana. Esto facilita la incorporación de un mosaico de personajes muy atractivo y de diversas historias en el desarrollo del relato, que se enriquece así y genera expectación creciente e intenso interés en el lector. La habitual capacidad para contar historias que es característica de Vargas Llosa, su recurso al vocabulario propio de Perú y el fresco humano y social que dibuja en estas páginas hacen que Le dedico mi silencio sea una obra de lectura recomendada.