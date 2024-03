La princesa reportera

Publicado por Ilya U. Topper

T iene 84 años y cierto porte de princesa. Kenizé Mourad, reportera de guerra francesa, pero más conocida como escritora por novelar la historia de su madre, que fue nieta de uno de los últimos sultanes otomanos, sigue sintiéndose parte de la dinastía derrocada hace un siglo. Eso sí, sin nostalgia. De parte de la princesa muerta , su novela más conocida, reconstruye la vida de su madre Selma (1916-1942), nieta del sultán Murad V, nacida en Estambul, criada en Líbano tras exiliarse la dinastía en 1923 y finalmente casada con un rajá indio. Mourad, nacida en París en 1939, apenas conoció a su madre y se crió en un orfanato católico, que ocultó su existencia a su padre, Sayid Husein Ali, rajá de Kotwara. «Las monjas me escondieron, porque él era musulmán y, por lo tanto, un villano abominable. Mi vida cambió por los prejuicios», relata Mourad en una conversación con EFE en su apartamento en Estambul, donde vive. Tras trabajar durante años en la revista Le Nouvel Observateur como documentalista, su oportunidad de convertirse en reportera llegó con la guerra de Bangladés en 1971, gracias a que ya conocía India. Luego cubrió la revolución islámica de Irán, la guerra civil de Líbano, conflictos en Etiopía, la intifada palestina... Hasta que un día dejó el trabajo porque sentía que tenía que escribir una novela. La de su madre. El éxito fue apabullante, con dos millones de ejemplares vendidos. Pero solo se hicieron ricos sus asesores financieros, no ella, recuerda. Hoy se mueve entre un pequeño apartamento en París y el de Estambul, con vistas al mar de Mármara y un retrato de su bisabuelo, el sultán Murad, en la pared.Mourad obtuvo la nacionalidad turca en 1997, se siente parte del país, aunque no ha llegado a aprender la lengua, y lamenta que durante décadas, la República turca haya denigrado la dinastía otomana.