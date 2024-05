Publicado por Javier Herrero

Carretera y asfalto, femmes fatales, derrapes amorosos y deseos en freno. Todo eso es Conducción temeraria , el segundo LP en solitario de Alizzz, en el que el coartífice necesario de ‘El madrileño’ salta al pop-rock de guitarras para narrar «una huida hacia delante» al estilo de David Lynch. «Tiene algo de ‘road trip’ que él utiliza mucho, por ejemplo en Corazón salvaje , con sus atmósferas y esa manera de explicar cosas muy emocionantes desde un punto de vista más frío. Yo me identifico con eso: me siento un volcán por dentro, pero con el mundo me expreso más fríamente», explica por su publicación este próximo viernes. Ante una colección de canciones de ritmo fulgurante, pocos títulos le hacen tanta justicia al disco al que acompañan como Conducción temeraria (Whoa Music). «Ese proceso de buscar el nombre adecuado es algo que disfruto mucho. Escribo 80.000 hasta decidirme por uno y este disco venía a explicar un momento de mi vida donde todo era muy frenético y me sentía en una huida hacia adelante», cuenta. ««La huida es uno de mis temas favoritos y uno de los centrales del álbum, como lo fue del anterior», reconoce Alizzz, llamado realmente Cristian Quirante . «A menudo me encuentro haciéndolo y no es que haga apología: es mi manera de explicar las cosas en canciones, de manera honesta y sin juicios de valor», añade. Músico autosuficiente en cuanto compositor, cantante y productor, las primeras canciones comenzaron a surgir nada más acabar su anterior LP, el aplaudido Tiene que haber algo más (2021), un proceso largo pero no continuo en el que volvió a poner mucho énfasis en encontrar «un sonido fresco». «Siempre me ha gustado mucho sublimar una manera de hacer las cosas, hacer cada vez mejor y mejor una fórmula, pero también me cuesta repetirme y me aburro rápido de todo», indica.