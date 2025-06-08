Jamling Tenzing: el viaje de un sherpa a la cima del Everest

La arriesgada ascensión al Everest se ha convertido en una atracción de turismo de riesgo en el que los sherpas son los grandes olvidados y la mayoría de las víctimas.dl

Más cerca de mi padre. El viaje de un sherpa a la cima del Everest, del montañero, escalador y alpinista indio-nepalés Jamling Tenzing Norgay, es el primer relato moderno de la experiencia del Everest a través de la voz de sus pueblos indígenas.

Hijo del legendario Tenzing Norgay Sherpa, el primero en alcanzar la cima del monte Everest en 1953 junto al apicultor neozelandés Edmund Hillary, Jamling narra en este libro cómo logro seguir los pasos de su padre hacia el techo del mundo en 1996 —año del desastre—, y ofrece una historia única que entrelaza las vidas de una familia, una montaña y un pueblo. «Étnicamente soy un sherpa, pero también iba a ser de pleno un miembro escalador de la expedición IMAX. ¿Cuál era, sinceramente, mi motivación para la escalada? Para mis compañeros de equipo, la expedición era en parte un trabajo y, en parte, un desafío personal. Ambas cosas me atraían también a mí», afirma, por ejemplo.

Más de veinte años después de su publicación, cuando colmar la cima del planeta ha devenido en un turismo de lujo para ricos, este libro reivindica los pueblos que han hecho y hacen posible la cumbre a quienes pueden costearla. Jon Krakauer ha dicho de este libro que «Ma´s cerca de mi padre es la narracio´n de una evolucio´n espiritual con sus correspondientes luchas, fracasos y contradicciones irreconciliables. La historia del empen~o de un hijo por hacer las cosas bien con un padre que era una leyenda viviente y, a la vez, una presencia dolorosamente inconstante. Jamling sondea su corazo´n y se pregunta sinceramente cua´l fue su motivacio´n para escalar el Everest». El próximo 16 de junio estará en las librerías.

Más cerca de mi padre parte de la idea de que la ascensio´n del Everest ha sido siempre muy arriesgada y, desde el principio, su coste en vidas de sherpas, demasiado elevado. Por lo general, los montan~eros no sherpas que los han contratado han sometido a sus empleados a riesgos considerablemente superiores a los que ellos mismos han corrido. Cuando los occidentales han subido el Himalaya, los sherpas han sido, en el fondo, los héroes olvidados. Sin embargo, sabemos muy poco de ellos más allá de su fama de grandes escaladores y de su resistencia al mal de altura y a la privación de oxígeno tras siglos de adaptación al medio.

Casi a finales de siglo, en 1996, Jamling Tenzing Norgay decidió seguir los pasos de su padre y escalar la prodigiosa montaña con un equipo liderado por David Breashears, que también incluía a los alpinistas Ed Viesturs y Araceli Segarra, una expedición que quedó documentada en la película IMAX de 1998 Everest. Jamling era el jefe de escalada de la expedición. Más cerca de mi padre narra sus experiencias en el intento de alcanzar la cumbre del Everest y describe la relación especial que tenía con su padre. El libro destaca por la franqueza al analizar la relación entre los escaladores, a menudo ricos, y los sherpas, gente mucho más humilde que obtiene sus ingresos ayudando a las expediciones. La obra fue la primera en analizar, desde el punto de vista de los sherpas, la desastrosa temporada de escalada de mayo de 1996, en la que murieron un total de doce escaladores. El autor observa que se presta poca atención a las muertes de sherpas en la montaña, pero la repercusión es distinta cuando las víctimas son los clientes.

En el libro, Jamling entrelaza su vivencia durante el trágico desastre del Everest de 1996 con los recuerdos del ascenso histórico de su padre. El equipo de Jamling, situado más abajo durante la tormenta, mantuvo comunicación por radio con las expediciones atrapadas y participó en las labores de rescate. Pero el relato va más allá de la tragedia: lo sitúa en un marco más amplio, que combina historia, cultura y espiritualidad. Aunque la mayori´a de los relatos del desastre del Everest han sido escritos por personas que, como Jamling, presenciaron la cata´strofe en primera li´nea, este es el u´nico libro que es obra de un sherpa, alguien perteneciente al pueblo budista cuyo territorio rodea el monte Everest, y que ha tenido un papel crucial en la historia de la escalada de este pico.