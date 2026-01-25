James Holland: 'Normandía 1944'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 y los 76 días de durísimos combates en Francia que lo siguieron fueron la campaña que marcó el principio del fin de la Alemania nazi. En esta nueva historia del Día D y las batallas en Normandía, James Holland, el principal exponente de la nueva generación de historiadores que están reinterpretando la Segunda Guerra Mundial nos ofrece una visión global que cuestiona mucho de lo que creemos saber sobre esta campaña. Muchos relatos anteriores han ignorado la escala y complejidad del esfuerzo bélico aliado, así como las limitaciones tácticas, operacionales y estratégicas de las fuerzas alemanas. A partir de archivos y testimonios inéditos que van desde soldados rasos hasta generales, pasando por pilotos de bombarderos, enfermeras o miembros de la Resistencia Holland brinda el relato épico de la campaña que supuso el principio del fin de la guerra en Europa.

Normandía 1944, de James Holland es una narración vibrante del desembarco y de los 76 días que sellaron el destino de Europa, de la mano del historiador estrella de la Segunda Guerra Mundial.

James Holland, el principal exponente de la nueva generación de historiadores que están reinterpretando la Segunda Guerra Mundial, nos ofrece una visión global que cuestiona mucho de lo que creemos saber sobre esta campaña.

Muchos relatos anteriores han ignorado la escala y complejidad del esfuerzo bélico aliado, así como las limitaciones tácticas, operacionales y estratégicas de las fuerzas alemanas. A partir de archivos y testimonios inéditos que van desde soldados rasos hasta generales, pasando por pilotos de bombarderos, enfermeras o miembros de la Resistencia, Holland nos brinda el relato épico de la campaña que supuso el principio del fin de la guerra en Europa. Normandía 1944 es una historia de lucha y superación, un relato del Día D y la campaña en Normandía que integra los niveles operacional, estratégico y táctico.

James Holland es uno de los historiadores militares más aclamados del mundo, autor de numerosos libros especializados en la Segunda Guerra Mundial: El auge de Alemania, El contraataque aliado, Sicilia 1943, Normandía 1944, La Segunda Guerra Mundial: Una historia ilustrada, La Gran Semana, Victoria 1945 y Hermanos de armas, publicados en Ático de los Libros. Ha creado, dirigido y presentado programas y series de divulgación histórica en la BBC, Channel 4, National Geographic, History y Discovery. También es cofundador del Chalke Valley History Festival y de WarGen.org, una página web de recursos sobre la Segunda Guerra Mundial.

El Día D, el desembarco de Normandía, y la invasión aliada de Francia son, seguramente, el episodio más conocido de la Segunda Guerra Mundial, al menos en la mayor parte de Occidente. Ha sido objeto de incontables libros y documentales, así como de grandes películas y series de televisión que han alcanzado éxito internacional. Cada año, millones de personas peregrinan a Normandía para ver las playas de la invasión y los cementerios de guerra donde descansan tantos de los que allí combatieron. Es el lugar en que los Aliados empezaron la liberación del noroeste de Europa y donde la Alemania nazi perdió finalmente el dominio de las tierras que con tanta brillantez había ganado en 1940. Paradójicamente, es la enorme popularidad del lugar y del tema, así como las numerosas veces que se ha contado este relato, lo que me ha empujado a abordar la campaña en esta nueva historia narrativa. Se han colado en el relato tradicional muchas distorsiones y hay una serie de asunciones que se han calcificado y ahora pasan por hechos, cuando basta una somera investigación para poner de manifiesto que, en el mejor de los casos, la verdad es más compleja y, en el peor, tales asunciones son completamente erróneas.

Durante demasiado tiempo se ha abordado esta campaña solo desde la perspectiva del nivel más alto de mando y desde la de los soldados en la línea del frente, a pesar de que, como John «JJ» Witmeyer, un soldado de la 79.ª División de Infantería estadounidense, apuntó con acierto, la mayoría de los jóvenes como él sabían muy poco sobre su enemigo o sobre lo que sucedía a su alrededor.

Mucho menos, sin embargo, se ha hablado sobre la mecánica de la guerra, el nivel de análisis que estudia qué es lo que permite a los bandos mantener sus operaciones y sus objetivos. globales —su estrategia— y combatir a un nivel táctico del modo más conveniente a sus objetivos bélicos. Hablo de los mecanismos que mueven los engranajes de la guerra, de la capacidad de producir armas, avances...