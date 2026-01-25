La bondad truncada

Publicado por Redacción LEÓN Creado: Actualizado:

Durante décadas, en los pueblos del municipio leonés de Sariegos, el nombre de Ricardo Rodríguez se pronunció en voz baja, pero siempre con respeto. Don Ricardo, como aún lo recuerdan quienes fueron sus alumnos, fue uno de tantos maestros de la República represaliados tras la Guerra Civil. Sin embargo, su historia —atravesada por la derrota, la persecución y una firme ética personal— posee una densidad humana que desborda lo meramente ejemplar. Esa convicción llevó al escritor Alfredo Álvarez a dedicarle la novela Memoria, una obra que se inscribe con pleno derecho en la literatura de recuperación de la memoria histórica. Lejos del panfleto o del ajuste de cuentas, Memoria reconstruye la vida de un hombre concreto y, a través de ella, ilumina una época. El resultado es un relato profundamente arraigado en la intrahistoria leonesa que dialoga con uno de los grandes traumas colectivos del siglo XX español: la destrucción del proyecto educativo republicano y la represión sistemática de quienes lo encarnaron.

La figura de Ricardo Rodríguez atraviesa varias décadas de la memoria oral de Sariegos. Alfredo Álvarez pertenece a una generación que creció escuchando hablar de él en el ámbito familiar y vecinal. Su propio padre fue alumno del maestro y se refería siempre a él con un respeto casi reverencial. No eran tanto las palabras concretas como el tono —una mezcla de admiración y gratitud— lo que quedó grabado en la memoria del escritor. Ese mismo respeto reaparece en los testimonios de antiguos alumnos con los que Álvarez habló durante el proceso de documentación. Todos coinciden en la imagen de un docente vocacional, cercano y profundamente comprometido con la enseñanza, incluso cuando le fue arrebatado el derecho a ejercerla en el ámbito público. La novela nace, así, de un sedimento colectivo que nunca llegó a desaparecer del todo, aunque durante años permaneciera relegado al ámbito privado. El detonante que llevó a Alfredo Álvarez a escribir Memoria fue un descubrimiento casual mientras investigaba para otro proyecto: Sariegos en la memoria: 170 años de gobierno municipal. En el Boletín Oficial de la Provincia apareció una inserción que anunciaba el levantamiento de la inhabilitación profesional de Ricardo Rodríguez como maestro. A partir de ahí, el autor decidió solicitar su expediente judicial.

La lectura de aquel documento supuso un punto de no retorno. En sus páginas se desplegaba una vida marcada por el castigo institucional, el sufrimiento físico y moral, y una extraordinaria capacidad de resistencia. El expediente no solo confirmaba lo que ya se sabía de forma fragmentaria en el pueblo, sino que revelaba la dimensión real de la represión sufrida. Fue entonces cuando Álvarez comprendió que aquella historia exigía una forma narrativa capaz de trascender el dato histórico y devolverle su espesor humano.

La peripecia vital de Ricardo Rodríguez se inserta en un contexto más amplio: la persecución implacable que el régimen franquista emprendió contra los maestros de la República. La escuela laica, el compromiso con la alfabetización y la modernización pedagógica, así como la afiliación sindical —frecuente en el magisterio de la época— convirtieron a estos profesionales en objetivos prioritarios de la depuración.

Consejos de guerra, expedientes disciplinarios, expulsiones definitivas, traslados forzosos a zonas remotas o inhabilitaciones prolongadas marcaron el destino de miles de docentes. El resultado fue una devastación cultural cuyas consecuencias se dejaron sentir durante décadas. En palabras del propio Álvarez, probablemente ningún otro colectivo sufrió de forma tan directa y duradera las consecuencias de la guerra.

En el caso de Sariegos, la paradoja alcanzó tintes casi grotescos: mientras Ricardo Rodríguez, el maestro titulado y vocacional, sobrevivía dando clases particulares, el Ministerio enviaba a la escuela nacional a un supuesto docente sin apenas formación, más preocupado por inculcar disciplina ideológica que por enseñar contenidos básicos.

Ricardo Rodríguez había nacido en 1915. Nieto de Tomás García, antiguo alcalde del Ayuntamiento y hombre instruido, encontró pronto su vocación en la enseñanza. Se tituló como maestro con apenas dieciocho años, fruto de una voluntad firme y temprana. Apenas tuvo tiempo, sin embargo, de ejercer su profesión bajo el amparo del Ministerio de Educación republicano.

La Guerra Civil lo sorprendió en La Vecilla, donde su padre había sido destinado como guardamontes. Tras participar en las campañas del norte, la caída de Asturias supuso un golpe definitivo. Ricardo regresó clandestinamente a Sariegos y permaneció oculto durante dos años en un agujero bajo la cama, herido en una pierna tras un enfrentamiento con la Guardia Civil.

La herida se agravó hasta tuberculizarse, obligándolo a abandonar la clandestinidad. Ingresado en el hospital de San Antonio Abad, sufrió la amputación de la pierna izquierda. A continuación llegaron el consejo de guerra, los años de prisión en la Prisión Provincial de León —una de las más duras de España— y la inhabilitación para ejercer como maestro en las escuelas nacionales. Con solo veinticinco años, Ricardo tuvo que enfrentarse a una vida marcada por la derrota y el estigma de haber pertenecido al bando perdedor.

Contar sin enmascarar: una decisión literaria

Desde el punto de vista narrativo, Memoria plantea un reto singular. Aunque se apoya en una sólida documentación histórica, la novela se ve obligada —como toda reconstrucción del pasado— a rellenar lagunas mediante la ficción. Álvarez tomó entonces una decisión poco habitual: mantener los nombres reales de los personajes y de los lugares.

No hay enmascaramiento ni creación de un territorio imaginario. Sariegos aparece como lo que es, con sus gentes y su intrahistoria, entendida como un espacio literario de enorme potencia. Solo dos personajes secundarios, también reales, quedan ligeramente desplazados en el foco narrativo. El resto comparece con su nombre y su biografía, reforzando el carácter de restitución moral que atraviesa toda la obra.

La vida de Ricardo Rodríguez ofrece enseñanzas que siguen interpelando al lector contemporáneo. La primera, subrayada por el propio autor, es que perder una guerra no es un episodio puntual, sino una experiencia que condiciona una vida entera. El joven maestro que salió de la Escuela Normal con su título bajo el brazo vio cómo, en apenas siete años, se desmoronaban todas sus expectativas vitales y profesionales.

Aun así, logró recomponer su existencia, aunque el precio fuera altísimo en términos personales y sociales. Su historia da cuenta del impacto devastador de los conflictos civiles y del exilio interior que padecieron tantos vencidos. La segunda lección es más íntima y quizá más incómoda para el presente: su concepción de la amistad. Ricardo mantuvo vínculos leales con personas de ideología opuesta, incluido un amigo íntimo abiertamente franquista. En un tiempo de fractura extrema, supo anteponer los lazos humanos a las trincheras políticas. Ese gesto, silencioso pero radical, confiere a su figura una dimensión ética que atraviesa toda la novela.