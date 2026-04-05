Los sauces del cansancio

Publicado por José Enrique Martínez León Creado: Actualizado:

En 1987 moría Basilio Fernández en Gijón, ciudad en la que había transcurrido su vida desde que allí se trasladó, de niño, su familia. Apenas unos poemas de juventud se conocían de este leonés de Valverdín, poeta secreto hasta que en 1991 se publicaron sus Poemas 1927-1987, a los que al año siguiente se les concedió el Premio Nacional de Poesía a título póstumo.

El premio hizo que se volvieran los ojos hacia el poeta, con buen número de reseñas y menciones; su poesía fue reeditada en 2015 como Poesía completa (1927-1987), al cuidado de nuevo del sobrino del poeta, Emiliano Fernández, que realizó una cuidadosa lectura de los cuadernos de Basilio, con anotaciones al final de cada poemario, la inclusión de borradores y una larga introducción cuajada de datos biográficos, humanos y literarios. También él se encargó de la antología que el Diario de León publicó en 2007 en la colección «Biblioteca Leonesa de Escritores». Faltaba el estudio profundo de la obra del poeta, algo que ha llevado a cabo el también poeta y crítico Eduardo Moga, cuya tesis doctoral se publica con el título El esplendor y la amargura, dualidad que puede resumir la poética de aquel: «la crepitación exultante del lenguaje y, al mismo tiempo, la oscuridad superlativa de la angustia». El crítico no omite la admiración por la poesía de Basilio Fernández, que califica de deslumbrante en el camino del creacionismo inicial a «un existencialismo virulento y deshilachado». Moga dispone –admirable esfuerzo— de todos los resortes bibliográficos sobre el poeta y su obra, pero lo trascendente es su exhaustiva investigación. Resulta imposible recoger aquí un mínimo de aspectos de tal indagación, que supera las 700 páginas. El lector intuirá su enjundia si repasa el índice que precede a la lectura demorada del copioso volumen que abarca la biografía del poeta y su estética, la plural significación de esta poesía, del creacionismo a la transición al existencialismo y a la inmersión en el mismo, con la poetización del tiempo y su transcurso, las edades de la vida y, en fin, otra serie de motivos, como sus respuestas a la angustia existencial. Todo un alarde investigador que se cierra con una bibliografía, que califico de total, de y sobre la obra del poeta que escribió: «Sólo el anhelo de volver lo es todo, / hacia ese mar de mi naufragio dulce, / hacia esa orilla verde / donde brotan los sauces del cansancio».