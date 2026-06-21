Martín Gaite: vida, obra y personalidad

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Un nuevo libro explora la vida salmantina, la obra literaria y la personalidad de la escritora de la ciudad universitaria, Carmen Martín Gaite, a través de la recopilación de cinco conferencias impartidas por diferentes expertos durante los pasados meses de octubre y noviembre y una introducción a cargo de Mª Jesús Mancho, coordinadora de la publicación.

A través del sello editorial Edifsa, el Ayuntamiento de Salamanca y el Centro de Estudios Salmantinos, han publicado 400 ejemplares de este libro que se podrán adquirir en las librerías de Salamanca como colofón de las actividades organizadas del centenario del nacimiento de la escritora el año pasado.

La primera de las conferencias que se incluyen llevaba por título «La vida cotidiana en Salamanca durante la época de Carmen Martín Gaite», impartida por Jesús Málaga, y se centró en la novela «Entre Visillos» y cómo en este libro la escritora descubre al lector, sin nombrarla, la Salamanca de sus años de juventud.

José María Hernández, por su parte, dio una ponencia sobre la Universidad de Salamanca que conoció Carmen Martín Gaite como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras: una universidad pequeña, modesta, formada solamente por cuatro Facultades: Letras, Ciencias, Medicina y Derecho.

La tercera conferencia estuvo a cargo de Francisca Noguerol con el título «Vida y obra de una chica rara», sobre la trayectoria vital y literaria de la autora de acuerdo con el concepto de «chica rara», que ella misma acuñó tras la lectura de «Nada», de Carmen Laforet.

Ascensión Rivas pronunció la alocución «Cuadernos de todo. Carmen Martín Gaite de madre a hija», un cajón de sastre en los que la escritora recoge anotaciones de diversa índole: notas biográficas, apuntes de lectura, reflexiones sobre el oficio, breves ensayos, fragmentos previos a su publicación y registros a veces inclasificables.

La publicación concluye con la conferencia «Memoria e historia en Carmen Martín Gaite. Entre visillos y Macanaz», impartida por María José Turrión, que puso el foco en aspectos de su composición literaria, desde el punto de vista de la memoria y de la historia.

El nombre de la escritora ha estado vinculado, especialmente durante 2025, a las principales citas con la lectura en su ciudad natal, como el Día del Libro, las dos ferias del libro o el Salón del Libro Infantil y Juvenil, además de que se organizaron desde el Ayuntamiento encuentros literarios y ciclos de conferencias para recordar su figura.

La biografía Carmen Martín Gaite. (Salamanca, 8 de diciembre de 1925 — Madrid, 23 de julio de 2000) presente en la web del Instituto Cervantes narra como la escritora española se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde tiene su primer contacto con el teatro participando como actriz en varias obras. En 1950 se traslada a Madrid y conoce a Ignacio Aldecoa, que le introduce en el círculo literario que acabaría conociéndose como Generación del 55 o Generación de la Posguerra.

En 1955 publica su primera obra, El balneario, y obtiene por ella el Premio Café Gijón. Dos años más tarde, recibe el Premio Nadal por Entre visillos. Tras escribir varias obras de teatro, como A palo seco (1957) o La hermana pequeña (1959), continúa con la narrativa con Las ataduras (1960), Ritmo lento (1963) y Retahílas (1974), entre otras novelas. Se doctora en 1972 presentando en la Universidad de Madrid su tesis Usos amorosos del XVIII en España. En 1976 recopila su poesía en A rachas y dos años después hace lo propio con sus relatos en Cuentos completos. Paralelamente ejerce como periodista en diarios y revistas como Diario16, Cuadernos hispanoamericanos, Revista de Occidente, El País, El Independiente y ABC, en los que se dedica a la crítica literaria, y traducción. Con El cuarto de atrás obtiene en 1978 el Premio Nacional de Literatura, convirtiéndose así en la primera mujer en obtenerlo. Le siguen una larga lista de prestigiosos galardones: el Príncipe de Asturias en 1988, el Premio Nacional de las Letras en 1994, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 1997 y la Pluma de Plata del Círculo de la Escritura en 1999, entre otros. Colabora en guiones de series para Televisión Española Santa Teresa de Jesús (1982) y Celia (1989). La Agrupación Cultural Carmen Martín Gaite, de Madrid, trabaja desde 2001, en la organización y celebración anual, del Certamen de Narrativa Corta para escritores de habla hispana, en el aniversario del fallecimiento de Carmen Martín Gaite.