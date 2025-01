Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

Vocación, pasión y mucha ingenio. Esta es la clave que mueve al enfermero y docente en Enfermería de la Universidad de León, David Bermejo y por lo que ha sido reconocido por la Universidad de Alicante. La institución, a través de la V Gala de los Premios de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, ha entregado el Premio a la labor joven en enfermería y comunitaria 2024 al profesor.

Este prestigioso reconocimiento destacó su compromiso y sus aportaciones innovadoras en la formación y promoción de la salud comunitaria. Su labor queda reflejada en el campus de Ponferrada, donde su trabajo se orienta a fortalecer la conexión entre la academia y las necesidades reales de las comunidades. De esta manera, ha contribuido significativamente al desarrollo de estrategias efectivas en el ámbito de la enfermería familiar y comunitaria.

Bermejo recibió este premio con absoluta «sorpresa, pero con una enorme alegría» porque se hayan fijado en su trabajo en la Universidad y en su particular visión de la enfermería comunitaria. «Todos los que somos profesores de enfermería en enfermería familiar y comunitaria conocemos la cátedra en la Universidad de Alicante que la dirige el doctor José Ramón Martín Arriera, uno de los máximos referentes en el área a nivel mundial. Fue una sorpresa que desde la cátedra se fijaran en mí y en la labor docente que llevamos a cabo tanto yo mismo como mis compañeras de asignatura, la doctora Quiroga y la doctora Calvo. Esto es un trabajo en equipo», reseña el profesional.

El docente avanza que en los próximos años espera «poder seguir desarrollando actividades de innovación docente en la asignatura y también ampliar esa docencia en otras asignaturas, ya que cuando nos centramos en un solo ámbito a veces perdemos la noción de otras áreas». «Principalmente se trata de trabajar cada vez más con la comunidad berciana para mejorar la calidad de la docencia, ya que para trabajar eso en la enfermería comunitaria, se debe trabajar con la propia comunidad», recalca.

El enfermero David Bermejo recoge un premio por su labor en la enfermería comunitaria.DL

Docencia

David Bermejo estudió el grado en Enfermería en la Universidad de León y tras varios años de trabajo dio el salto a la universidad a través de un contrato como profesor asociado en 2022.

El enfermero cuenta que «siempre tuve interés en la investigación y la docencia» y «poco a poco ese gusanillo me fue llamando cada vez más la atención». «En enfermería yo no tenía un perfil típico, ya que tampoco me encantaban los servicios de urgencias ni el asistencial y siempre tire más para salud pública. Entonces el cambio lo afronté con mucha motivación y mucha alegría. Por el momento no me arrepiento. Muchas veces me dicen que he dejado la enfermería y siempre digo lo mismo que no lo dejado porque si doy clases es porque soy enfermero», detalla el experto.

El futuro de la enfermería

Tanto como profesional sanitario como docente, Bermejo es consciente de los retos a los que se enfrenta la profesión. La implicación que tiene el trabajo de las enfermeras en el sector de la salud es importante y su papel es clave para la asistencia sanitaria a los pacientes. No obstante, los rápidos cambios que moldean a la sociedad y las dimensiones que ha adquirido con el tiempo la salud hacen necesario la actualización de la profesión para hacer frente a las demandas del sector. En este sentido, uno de los grandes retos que debe enfrentar la profesión, según el enfermero, es la capacidad de asumir nuevos roles.

Acorde al especialista, la complejidad del concepto de salud que ya «no solo significa ausencia de enfermedad» supone que las enfermeras «deben estar preparadas para asumir nuevas tareas». «Debemos trabajar la salud desde la esfera biopsicosocioespiritual que rodea a las personas. Dentro de los nuevos roles, se encuentra el liderazgo de equipos. También es importante tener en cuenta que se van a tener que asumir nuevas tareas que antes eran desempeñadas por otros profesionales y que quizás las enfermeras por esta nueva visión y este concepto de salud estamos más preparadas. Además, se debe dar el paso para estar en las universidades y dentro de estos centros pasar a liderar equipos de investigación y no solo participar», explica Bermejo.

«Todos los profesores de enfermería familiar y comunitaria conocemos la cátedra del doctor José Ramón Martín Arriera, un referente en el área en el mundo»

Precisamente, este concepto holístico de la salud se encuentra muy relacionado con el paradigma One Health (Una sola salud) promulgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto consiste en un enfoque integral y unificador cuyo objetivo es equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

A pesar de que la OMS promueve esta visión desde hace pocos años, no es algo extraño en la enfermería, ya que como explica el enfermero «esto se aplica en la profesión desde hace tiempo». «Aunque ahora parece que la OMS lo quiere promocionar mucho, cuando yo estudiaba ya analizábamos este concepto. Fue a raíz del año 2020, año que la OMS catalogó como el año de las enfermeras y las matronas, que se empezó a conocer más», recalca. «En nuestra universidad, todas las asignaturas cuentan con este enfoque y llevamos con esta perspectiva desde hace años. Hay otras facultades que han tenido que hacer más cambios, pero no en la ULE, ya que lo teníamos instaurado antes de que la OMS nos lo dijera», agrega.

Por otro lado, el enfermero recuerda que «hay que hacer una clara apuesta por las especialidades porque las enfermeras no valemos para todo». «No se puede estar un día en neonatos, otro día en salud pública y otro en un centro de salud. Nos tenemos que especializar y para eso necesitamos que las consejerías de salud hagan una clara apuesta por crear esas categorías diferentes. Al igual que las enfermeras especialistas obstétrico-ginecológicas, es decir, las matronas, se debe abordar la creación y desarrollo de nuevas especialidades. Al final, tener una enfermera que sea especialista y experta en un tema va a hacer que los cuidados que de a los pacientes sean mucho mejores que los de una profesional generalista», señala.

Campus de Ponferrada de la Universidad de León.ULE

Influencia de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) es otro de los factores que influyen en los nuevos cambios en el área de la salud. A pesar del rechazo que supone para ciertas personas, esta ha llegado para quedarse. Numerosos sectores y áreas han visto como esta herramienta ha revolucionado su 'modus operandi' y la enfermería no se ha quedado atrás.

David Bermejo cree que «está pasando como con la llegada de Google que parecía el final, pero ahora estamos todos acostumbrados a buscar dudas ahí». «Ya hay aplicaciones basadas en IA en el que enseñas una imagen médica como una úlcera y te da unas pautas/recomendaciones. Todavía estamos en periodos de prueba y nos supera el conocimiento humano, pero sí te puede dar una idea de por donde tirar, qué tratamientos puedes valorar… Después entran muchos conceptos que no caben en una imagen, pero te da unas pautas», relata.

«En mi opinión, desde las facultades creo que tenemos que enseñar a trabajar con este tipo de herramientas. Algunos estudiantes cuando les dices alguna herramienta de IA se sorprenden. Es algo que está ahí y tienen que aprender a usarla, al igual que ocurre con Google. En investigación yo analizo como aplicar esa inteligencia artificial en los cuidados de enfermería. Esto es algo que va a llegar a todos los ámbitos: docencia, asistencial, investigación. Las enfermeras tenemos que trabajar con ello», añade.

Aunque reconoce que «la empatía y la cercanía» son esenciales en la profesión, no descarta que no solo pueda ser útil en «la parte más técnica». «En la parte emocional y que implica a las personas lo veo un poco lejano. No obstante, hay algunos estudios piloto que se están llevando a cabo en zonas rurales, donde se ve que esos aspectos emocionales mejoran a través del uso de IA. Habrá que ver en unos años qué pasa», concluye David Bermejo.