León en el comercio global: así apoyan dos leoneses a empresas españolas desde Manila y París

Publicado por Clara Barrio León

En un mundo cada vez más globalizado, las relaciones comerciales con el exterior han adquirido una gran importancia. La provincia de León cuenta con diversos sectores estratégicos con industrias abiertas al comercio internacional. En este sentido, el apoyo gubernamental del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León son claves para el posicionamiento de la provincia y el impulso del tejido empresarial. Para ello, existen diversas iniciativas enfocadas en estas tareas.

El Gobierno de España a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa cuenta con las becas Icex de internacionalización empresarial, un programa de varias fases enfocado en la formación de talento joven en la gestión internacional de la empresa. En primer lugar, el alumnado se forma a través del Máster Universitario en Gestión Internacional de la Empresa impartido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Madrid. A continuación, los graduados pueden optar a plazas para realizar prácticas en las Oficinas Económicas y Comerciales de la Secretaría de Comercio de España en el Exterior y en la tercera fase a prácticas en empresas, entidades u organismos internacionales.

Samuel Arias, leonés graduado en Comercio Internacional por la Universidad de León y en el Máster Universitario en Logística y Gestión de Operaciones de la Universidad de Cádiz, ha sido uno de los becarios del Icex y en la segunda fase pudo disfrutar de una estancia en la Oficina Comercial de Chicago, donde se encargaba principalmente de asesorar a empresas del ámbito industrial. A pesar de que cada país suele contar solo con una oficina comercial, Estados Unidos posee cinco debido a su magnitud tanto geográficamente como culturalmente. «Las oficinas en Estados Unidos son Washington, Nueva York, Miami, Los Ángeles y Chicago. Esto hace que nos dividamos por sectores y en Chicago nos ocupábamos de todo el sector industrial, infraestructuras, biotecnología y sanidad. Son sectores que a mi me parecen extremadamente importantes y en la provincia de León son claves. A lo largo de mi beca y en años anteriores, la oficina de Chicago se ha encargado de varios proyectos para ayudar a empresas leonesas en el sector 'farma' a introducirse en el país. Además, la Oficina de Chicago organiza junto a Icex anualmente un Pabellón de España en la mayor feria de biotecnología del mundo y siempre suelen participar empresas leonesas. No obstante, en mi puesto estuve más centrado en el sector industrial y en infraestructuras», cuenta Samuel Arias.

Durante su estancia en Estados Unidos, el leonés cuenta que uno de sus mayores retos fue precisamente la amplitud del sector industrial, por lo que cada nuevo proyecto «era un reto porque no solo debías buscar al distribuidor o el socio ideal para la empresa española, sino que tenías que aprender del sector, saber cómo funcionaba y ver los principales jugadores». «Esto al final era muy dinámico porque no era siempre lo mismo. Otras oficinas están centradas en algo concreto. Nosotros llevábamos ascensores, perfiles de aluminio, pirotecnia, empresas de construcción… Cada nuevo proyecto había que meterse de lleno en el mercado para valorar el tipo de distribuidor que podía encajar con el producto. En ocasiones, la empresa venía con una idea preconcebida porque en Europa funciona de una determinada manera, pero en Estados Unidos no es exactamente lo mismo. Hay que hacer entender esto al cliente para hacer una adaptación correcta a su sector», recuerda.

En la tercera fase, el Icex ofrece la posibilidad de participar en prácticas en departamentos de exportación, marketing o comunicación y también en organismos internacionales. Este fue el caso de Samuel Arias, quien tras sus prácticas en Chicago decidió trasladarse a Filipinas para trabajar en el Banco Asiático de Desarrollo ubicado en Manila, la capital filipina. «Un banco de desarrollo es una organización regional que se encarga de canalizar proyectos y ofrecer financiación a países en desarrollo y países menos desarrollados para impulsar su crecimiento. Este dinero se consigue a través de sus accionistas, los Gobiernos del mundo. En el Banco Asiático de Desarrollo, los mayores accionistas son Estados Unidos y Japón. España tiene un capital pequeñito del 1%. Entonces este organismo ayuda a los países a mejorar diferentes partes de su sistema», explica el experto. «En mi caso, yo soy 'Trade Specialist' en la 'Public Sector Management and Governance Office' y me encargo de temas gubernamentales. Yo como 'trade specialist' intento ayudar a los Gobiernos a avanzar en sus temas de gobernanza. Al haber hecho el máster en logística, me intento centrar en apoyar a países del sur de Asia como el caso de Nepal o Bután a mejorar sus sistemas logísticos. Estos países son muy curiosos porque se encuentran rodeados de India y China, dos potencias brutales, y no tienen acceso al mar. Esto hace que sean países muy dependientes de su relación con India principalmente. Además, su balanza comercial es muy negativa porque los países tienen que importar mucho más de lo que exportan por no poseer sistemas adecuados. Entonces desde el Banco ayudamos a estos países a que tengan un sistema logístico y aduanero eficiente y avanzado que les permita abrirse al mundo para crear riqueza en el país. Y, de este modo, pasen de ser países poco desarrollados a países en desarrollo», recalca Arias.

Samuel Arias en la oficina del Banco Asiático de Desarrollo en Manila, Filipinas.DL

Programa del Icecyl

La becas Icex no es el único programa destinado a formar a jóvenes en la gestión internacional de empresas. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) es una entidad pública dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León que se dedica a impulsar estrategias regionales centradas en la innovación, el emprendimiento y la internacionalización del tejido empresarial de la Comunidad. Para ello, cuenta con el Máster en Comercio Exterior y Digital Business, impartido por el Esic, donde forma a futuros promotores de comercio internacional. Al finalizar el máster, los alumnos pueden hacer prácticas en la red exterior del Icecyl que cuenta con 19 destinos en Europa, África, Asia y América para apoyar a las empresas de la Comunidad en su labor de internacionalización.

Laura Vega, leonesa graduada en Comercio Internacional por la Universidad de León, es una de las 36 estudiantes que forman parte del programa actualmente y desarrolla su trabajo en la Oficina de Castilla y León en Francia en París. Su labor se centra en el Departamento de Promoción. «Mis funciones consisten en dar apoyo a las empresas de Castilla y León que así lo solicitan a través de un formulario gratuito disponible en la página web del Icecyl. Desempeño funciones tan diversas como asesoramiento sobre mercados, elaboración de agendas en destino, organización de misiones inversas de compradores, programas de búsqueda de importadores, identificación de oportunidades comerciales, acompañamiento y asistencia a empresas en Francia y apoyo en actividades de promoción internacional como ferias», cuenta Vega.

Uno de los mayores retos durante su estancia ha sido adaptarse al entorno profesional francés y comprender «sus particularidades culturales y empresariales». «Trabajar con empresas españolas en un mercado extranjero no solo exige un dominio del idioma, sino también entender los códigos de comunicación, los tiempos y los estilos de negociación propios de cada contexto», cuenta.

Asimismo, otros grandes desafíos han sido «gestionar la gran cantidad de trabajo en Francia, asumir responsabilidades desde el primer momento y organizar tareas diversas bajo plazos ajustados». «Esta experiencia me ha impulsado a desarrollar una gran capacidad de resolución, priorización y toma de decisiones», detalla.

Por otro lado, las ferias también ha sido un reto que asegura haber asumido «con entusiasmo». «Mi puesto como promotora en París se ha centrado principalmente en las acciones de promoción del Icecyl, que realiza un trabajo invaluable, muy apreciado por las empresas de Castilla y León. Durante este año, he asistido a 5 ferias internacionales de gran prestigio en Francia, acompañando en algunas de ellas a entre 36 y 60 empresas. Estas ferias abarcaban sectores como la decoración y el diseño de interiores, la moda, la alimentación y el sector vitivinícola. En particular, Castilla y León estuvo presente en la 60ª edición de la Feria SIAL, la más prestigiosa del sector agroalimentario a nivel mundial, con un total de 70 empresas, 60 de ellas a través del apoyo ofrecido por el Icecyl y la Junta. Los 'stands' estuvieron distribuidos en 4 pabellones, divididos por categorías de productos. Tuvimos la suerte de contar con la visita del presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco; el Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina; y el director general del Icecyl, Augusto Cobos», recuerda la leonesa.

Laura Vega posa desde la Oficina de Castilla y Léon en Francia, ubicada en París.DL

Una experiencia gratificante

Si ambos están de acuerdo en algo es que esta experiencia ha supuesto «un antes y un después» en sus carreras profesionales. Vega afirma que «trabajar en un entorno internacional, en colaboración con empresas españolas y francesas, me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos tanto durante la carrera como en el máster, al tiempo que desarrollaba competencias clave como la comunicación intercultural, la adaptación a distintos entornos y sectores empresariales, y la autonomía en la gestión del trabajo diario». «Representar a Castilla y León y acompañar a nuestras empresas en un mercado tan competitivo y exigente como el francés ha sido, sin duda, un orgullo y un privilegio. Esta responsabilidad me ha proporcionado una visión mucho más real y estratégica del proceso de internacionalización, permitiéndome conocer de primera mano las necesidades de las empresas y las oportunidades que ofrece el mercado francés», explica.

Por otra parte, Arias considera que tuvo «mucha suerte de poder formar parte de este programa» porque le ha permitido «acceder a trabajos en el exterior que no siempre es fácil por el tema de visados y, al final, esto te aporta una experiencia muy valiosa que las empresas valoran». «En mi caso Estados Unidos y en el Banco de Desarrollo, que es una institución muy importante a nivel multilateral de la que forman parte numerosos Gobiernos y que tiene un objetivo interesante. El trabajo que se hace aquí es muy exigente, pero aprendes muchísimo. Esto ha sido un salto cualitativo muy importante para mi carrera», expone.

A pesar de que el plazo para entrar a formar parte de las becas Icex para el próximo curso se encuentra cerrado, Samuel Arias anima a todos los interesados a participar en la siguiente edición. "Recomiendo el programa porque te abre la oportunidad a desarrollarte laboralmente en el ámbito internacional, además de incorporarte a organismos multilaterales que de otra forma es muy complicado acceder. Los cincuenta años que lleva realizándose son buena muestra de la calidad y el reconocimiento del programa", apostilla Arias.

En cuanto al programa de Icecyl ya tiene abierta su convocatoria en su web para la próxima edición. Laura Vega destaca que es una gran oportunidad para acceder a "un máster de prestigio de manera gratuita, lo que no solo nos permite seguir formándonos, sino también conectar con el amplio abanico de empresas altamente profesionales y con un gran potencial que tenemos en Castilla y León". "Este programa demuestra que, en ocasiones, no hace falta irse 'lejos' para construir una carrera de éxito; las oportunidades están cerca de casa, en nuestra propia Comunidad", añade.

Ambos leoneses alientan a apuntarse a ambos programas y recuerdan que "están a disposición de los interesados" para contactar con ellos a través de LinkedIn para resolver cualquier duda.

Oficina de Castilla y León en Francia.DL

Volatilidad

Las últimas semanas el Gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump ha sacudido los mercados internacionales. Los países de todos los continentes afrontan cada día la incertidumbre que ha provocado la guerra comercial abierta por Trump tras su intención de imponer aranceles a una larga lista de países. En lo que respecta a Castilla y León, Laura Vega asegura que «el escenario actual está marcado por la incertidumbre, especialmente en sectores estratégicos para la economía regional como la automoción, la agroalimentación, la industria farmacéutica, el sector aeronáutico, los bienes de equipo y la siderurgia». Ante esta situación, ya se han comenzado a activar medidas de apoyo a las empresas, centradas en el impulso a la internacionalización, la mejora de la competitividad, el acceso a financiación y la apertura a nuevos mercados.

«Castilla y León se consolida como una comunidad netamente exportadora. De hecho, el año pasado fue la región española con mayor crecimiento en exportaciones a nivel internacional. Es, además, una de las pocas comunidades autónomas que presenta una balanza comercial positiva, lo que significa que exporta más de lo que importa. En lo que respecta a Estados Unidos, este país ocupa el décimo puesto como destino de las exportaciones de Castilla y León, mientras que se sitúa en el decimotercero lugar como proveedor. Es decir, las ventas de nuestra comunidad hacia el mercado estadounidense superan a las importaciones procedentes de allí», recalca Vega.

En cuanto a la actividad de los organismos internacionales, algunos de ellos han visto comprometidas su actividad como es el caso del Banco Asiático de Desarrollo.

Arias cuenta que las medidas arancelarias les ha afectado «de lleno». «En mi trabajo, yo intento eliminar aranceles y barreras. Estados Unidos es el accionista principal del banco y no sabemos hasta que punto Trump es partidario del multilateralismo, ya que estamos viendo que está haciendo saltar por los aires los sistemas convencionales para la gestión de aranceles. Entonces el riesgo que existe y se llega a temer es que Trump decida salirse de algunos bancos de desarrollo, entre ellos el de Asia. Esto sería complicado y no se ve muy factible en el corto plazo porque implicaría que le daría todo el poder en la región a China, su competidor, pero nunca sabemos lo que puede pasar con Trump. Estos países no dependen en principio de Estados Unidos porque su principal dependencia es de socios grandes de la región, pero el riesgo está ahí. Son países que están sufriendo los aranceles y todavía no somos capaces de cuantificar todo el impacto y hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar los proyectos», concluye Arias.

Samuel Arias en la biblioteca del Banco Asiático de Desarrollo en Manila.DL