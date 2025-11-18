Las matemáticas, el lenguaje de la ciencia

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

En un mundo, donde los datos y la Inteligencia Artificial (IA) son ya parte del día a día, su análisis «ha cobrado una importancia sin precedentes», recuerda Alicia Quirós, premio Innovador 2025. Su trabajo, realizado junto a un equipo multidisciplinar, busca solventar la falta de datos en un conjunto, un problema que dificulta la toma de decisiones de forma estructurada y objetiva. Para la leonesa, este premio supone no solo «un verdadero honor», sino «una visión acertada al valorar un trabajo como este de tanta aplicabilidad al análisis de datos, especialmente relevante en esta era de los datos». «Todo el equipo investigador del proyecto se siente muy orgulloso de los resultados obtenidos, fruto de cinco años de intenso trabajo. El primer premio fue la financiación del proyecto por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que confió en nuestra propuesta. Además, recibir el reconocimiento por parte de un agente social ajeno a la academia tiene un valor añadido. Desde mis inicios me propuse que los resultados de mi investigación tuvieran un impacto social, y este premio supone un gran paso en esa dirección. Me gustaría añadir que en el Departamento de Matemáticas hay personas que merecen este galardón tanto o más que yo. Espero que esto sirva para poner en valor la labor del Departamento y de las matemáticas en general», detalla la experta.

«Aunque con la irrupción de la IA podría parecer que los métodos estadísticos pierden protagonismo, son más necesarios que nunca. Las matemáticas proporcionan el lenguaje y la metodología para la ciencia y la estadística añade algo que la IA no ofrece: la cuantificación de la incertidumbre. Obtener una respuesta es importante pero conocer su precisión lo es aún más, y esa es la aportación distintiva de la estadística matemática», concluye.

