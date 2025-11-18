La ciencia de lo cotidiano

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

Los ritos y las tradiciones se configuran bajo principios científicos que han motivado su pervivencia a lo largo de la historia. Comprender el porqué y el cómo es el objetivo que la ciencia siempre ha buscado para dar sentido al mundo. En este sentido a través de la observación, la experimentación y el análisis la ciencia busca comprender el mundo natural para explicar fenómenos, predecir resultados y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de la humanidad.

El proyecto de divulgación científica ‘Ciencia con tradición’, impulsado por investigadores de la Universidad de León, busca obtener información sobre tradiciones de los pueblos de León. La meta es explorar y difundir cómo los principios científicos subyacen en las tradiciones más arraigadas, el patrimonio cultural y la sabiduría ancestral de la provincia de León. Los científicos quieren indagar en la ciencia inherente en lo cotidiano y lo tradicional a través de un amplio espectro de disciplinas científicas, desde la física o la química hasta la biología o la tecnología.

Para ello, los investigadores se han acercado a los pueblos de la provincia para recopilar los testimonios de las generaciones más longevas que han servido como fuente de las tradiciones y el saber cotidiano. Posteriormente, el grupo, integrado por Raúl Marcos Alonso, África Sanchiz, María Isabel San Martín, Covadonga Palencia, Rebeca Martínez y Alejandro Chamizo, han confeccionado talleres dirigidos a los más pequeños y, en la siguiente fase, pondrán en marcha las actividades en diferentes colegios. Esta propuesta ha sido financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y ha logrado la octava posición en la fase de evaluación entre 300 proyectos de toda España dentro de la categoría de Nuevos Proyectos.

En los Premios Innova, el proyecto ha recibido el galardón de Acción Social, un reconocimiento que recogen «con una inmensa ilusión y un profundo sentido de la responsabilidad». «Es un impulso a nuestra visión de conectar la ciencia con la vida diaria y el patrimonio cultural. Nos motiva a seguir en esta fascinante línea de trabajo. Supone una validación crucial de que la divulgación transdisciplinar es necesaria. Nos otorga visibilidad para llevar el mensaje a audiencias más amplias y refuerza nuestro compromiso social como investigadores», afirma el grupo.

