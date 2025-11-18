Diario de León

Las fotos de la gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025

La gala de entrega de los premios Innova de Diario de León ratifica el compromiso de la investigación con el desarrollo de la provincia; pasos firmes para avanzar en torno a sectores sobre los que se cimienta el hoy y el mañana: la bandera de la ciencia en el mástil del esfuerzo

Los galardonados, autoridades y patrocinadores de los premios Innova de Diario de León durante la gala de entrega.

Los galardonados, autoridades y patrocinadores de los premios Innova de Diario de León durante la gala de entrega.

Redacción
León

Para quien dude de que el talento y el esfuerzo suponen un motor de avance de la excelencia en la provincia, los premios Innova Diario de León demostraron por decimotercera vez que se equivocan. No sólo hay un sector innovador que apuesta por crear riqueza desde el territorio, sino que ya exporta con pujanza la marca leonesa fuera, como demostró el cuadro de honor de una convocatoria que reconoció el trabajo en siete categorías: Innovación, TIC, Agroalimentación, Energía y Medio Ambiente, Jóvenes Talentos, Acción Social y Diario de León.

Galardonados y patrocinadores de los premios Innova.

Galardonados y patrocinadores de los premios Innova.

José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital.

José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital.

Sanz Merino, junto a la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, en los premios

Sanz Merino, junto a la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, en los premios

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, durante la apertura de la gala que se celebró en San Marcos.

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, durante la apertura de la gala que se celebró en San Marcos.

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz, durante su intervención.

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz, durante su intervención.

Cipriano García, Luis Enrique Ortega y Soledad Ulibarri.

Cipriano García, Luis Enrique Ortega y Soledad Ulibarri.

Adriana Ulibarri conversa con Gerardo Álvarez Courel.

Adriana Ulibarri conversa con Gerardo Álvarez Courel.

Cipriano García, José Luis Sanz y Gerardo Álvarez Courel.

Cipriano García, José Luis Sanz y Gerardo Álvarez Courel.

Joaquín S. Torné y Gerardo Álvarez Courel.

Joaquín S. Torné y Gerardo Álvarez Courel.

Escobar y Mostaza, al inicio del acto.

Escobar y Mostaza, al inicio del acto.

Álvarez, Gavilanes y Santos.

Álvarez, Gavilanes y Santos.

Vista de la sala durante el acto.

Vista de la sala durante el acto.

David Fernández y Enrique del Reguero.

David Fernández y Enrique del Reguero.

Sanz, Gavilanes, Mayo, David Fernández y Diego.

Sanz, Gavilanes, Mayo, David Fernández y Diego.

Aller, vicepresidente de la Diputación.

Aller, vicepresidente de la Diputación.

El equipo de Ciencia con Tradición recogió el premio Acción Social

El equipo de Ciencia con Tradición recogió el premio Acción Social

La leonesa Helena Escobar recogió el premio Jóvenes Talentos.

La leonesa Helena Escobar recogió el premio Jóvenes Talentos.

Panorámica de la cabecera de la sala.

Panorámica de la cabecera de la sala.

La empresa Aquilón recogió el premio de Agroalimentación 2025.

La empresa Aquilón recogió el premio de Agroalimentación 2025.

El equipo de BioBIVE recogió el premio Energía y Medio Ambiente

El equipo de BioBIVE recogió el premio Energía y Medio Ambiente

La catedrática Ana I. Moreno recogió el premio TIC 2025.

La catedrática Ana I. Moreno recogió el premio TIC 2025.

Alicia Quirós recogió el premio Innovador 2025

Alicia Quirós recogió el premio Innovador 2025

El neurocirujano Antonio Luis Mostaza Saavedra recogió el premio Innova 2025 de manos de Adriana Ulibarri.

El neurocirujano Antonio Luis Mostaza Saavedra recogió el premio Innova 2025 de manos de Adriana Ulibarri.

