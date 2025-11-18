Las fotos de la gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
La gala de entrega de los premios Innova de Diario de León ratifica el compromiso de la investigación con el desarrollo de la provincia; pasos firmes para avanzar en torno a sectores sobre los que se cimienta el hoy y el mañana: la bandera de la ciencia en el mástil del esfuerzo
Para quien dude de que el talento y el esfuerzo suponen un motor de avance de la excelencia en la provincia, los premios Innova Diario de León demostraron por decimotercera vez que se equivocan. No sólo hay un sector innovador que apuesta por crear riqueza desde el territorio, sino que ya exporta con pujanza la marca leonesa fuera, como demostró el cuadro de honor de una convocatoria que reconoció el trabajo en siete categorías: Innovación, TIC, Agroalimentación, Energía y Medio Ambiente, Jóvenes Talentos, Acción Social y Diario de León.
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025
Gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025