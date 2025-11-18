Las fotos de la gala de entrega de los premios Innova Diario de León 2025

Los galardonados, autoridades y patrocinadores de los premios Innova de Diario de León durante la gala de entrega.Ramiro/ángelopez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Para quien dude de que el talento y el esfuerzo suponen un motor de avance de la excelencia en la provincia, los premios Innova Diario de León demostraron por decimotercera vez que se equivocan. No sólo hay un sector innovador que apuesta por crear riqueza desde el territorio, sino que ya exporta con pujanza la marca leonesa fuera, como demostró el cuadro de honor de una convocatoria que reconoció el trabajo en siete categorías: Innovación, TIC, Agroalimentación, Energía y Medio Ambiente, Jóvenes Talentos, Acción Social y Diario de León.