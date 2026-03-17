Labaro Data Solutions, el talento emergente del emprendimiento leonés

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

León se consolida como un ecosistema atractivo para el emprendimiento joven, desafiando la idea de que solo las grandes capitales pueden retener talento. Gracias al impulso de entidades como la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe), la ciudad ofrece hoy un sólido apoyo logístico y económico. Un claro ejemplo es la Incubadora FELE-INCIBE, programa gratuito de ciberseguridad que recientemente coronó a Labaro Data Solutions, la startup de Álvaro García y Javier Gómez, como ganadora de su primera edición. El éxito de estos dos emprendedores subraya el potencial de León como centro tecnológico y supone un reflejo del carácter emprendedor de la juventud leonesa.

Bajo un modelo totalmente digital, Labaro ofrece servicios de automatización e Inteligencia Artificial (IA) aplicada a pequeñas y medianas empresas. Su enfoque no es vender simplemente software, sino realizar un acompañamiento para ahorrar «semanas de trabajo al mes» a los pequeños empresarios que pierden tiempo en tareas manuales. «Nuestra fundación se debe a un conjunto de factores. En el ámbito personal, nos encontramos en septiembre del año pasado con la oportunidad de emprender y la incubadora de la Fele fue el impulso definitivo para hacerlo. Por otro lado, la ciudad y el estado de la tecnología actual y sus capacidades que permiten ofrecer este tipo de servicios han hecho que sea posible crear Labaro», explica Álvaro García, fundador y director general de la startup.

Aunque ambos empresarios se definen como «consultora», su trabajo trata de «no limitarse a ese proceso de asesoría y análisis de servicios de los procesos del negocio del cliente, sino de ir un paso más allá y desarrollar el software». «Tenemos productos y servicios. Contamos con una serie de soluciones que hemos «productizado» porque vimos que resolvía una necesidad común a diversos sectores y empresas con las que trabajamos. Por ello, nos podemos permitir lanzarlo como un producto más estándar. Un ejemplo es nuestro asistente de voz que resuelve el cuello de botella de la gestión de citas en un restaurante o una peluquería y también la atención al cliente y servicio postventa para aquellas empresas que necesiten atender rápido a sus clientes en esta era de la inmediatez. Ese asistente tiene atención multilingüe con más de 30 idiomas las 24 horas del día y supone el fin de las llamadas perdidas. Otro servicio es la gestión documental. El papeleo y la burocracia es el cáncer de muchas empresas, ya que les impide prosperar y escalar con eficiencia y eficacia. En este sentido, nosotros aprovechamos la IA para ofrecer soluciones que automatizan estas tareas repetitivas», recalca Javier Gómez, fundador de Labaro.

Para reducir la dependencia de terceros, los servicios de los emprendedores están basados en «soluciones locales, autohospedadas y, en la medida de lo posible, soberanas». «Ahora mismo nuestros servidores están en mi casa, ya que estamos en un estado semilla, para no depender de ningún proveedor de hospedaje externo. Hemos tratado de apostar por tecnologías y estándares abiertos que nosotros podamos adoptar y adaptar a nuestro gusto y para garantizar la privacidad. Tenemos clientes que son despachos de abogados y no queremos que metan sus datos o de sus clientes, que es peor todavía, en ChatGPT porque toda esa información se usará para reentrenar los modelos que usamos en todo el planeta. El principal inconveniente es que estas soluciones van un poquito por detrás de las soluciones de los gigantes tecnológicos. No obstante, no queremos dar la espalda al mercado e intentamos ofrecer siempre la vanguardia a nuestros clientes», recalcan los empresarios.

Espacio de coworking del CEBT donde se ubica Labaro Data Solutions.RAMIRO

Por otro lado, la privacidad y la seguridad son claves dentro de su propuesta de valor y, por ello, se plantean desde «el diseño». «Recientemente, hemos recibido el resultado de la auditoría de nuestros servidores y nos han confirmado que lo hemos hecho bastante bien a falta de actualizar algunos parámetros. Siempre planteamos que nuestras soluciones estén basadas en la ciberseguridad. Es un aspecto que muchos de nuestros competidores no están ofreciendo o no lo destacan. Lo ven como una obligación y no como un valor añadido. Nosotros somos capaces de garantizarlo con soluciones autohospedadas y con tecnologías basadas en estándares abiertos. Si tenemos que ir más allá, tratamos siempre de usar un principio de minimización para asegurar qué datos vamos a enviar a terceros y que no sean sensibles ni supongan un peligro ético o legal para nuestros clientes», recalca Javier Gómez.

Como cualquier empresa en fase semilla, Labaro afronta, entre otros retos, el desafío de crecer. Si bien escalar un negocio supone controlar la estructura de gastos, como indican ambos leoneses, «una de las ventajas que te da emprender en este sector es que puedes hacerlo con un capital mínimo y ese es un beneficio a la hora de mantenernos, ser competitivos y crecer en el tiempo».

Además, el ecosistema leonés de innovación también ha sido otro de los motivos detrás de su éxito y demuestra que se puede emprender en tecnología puntera desde la provincia. «Partiendo de que ambos somos leoneses, eso nos da una ventaja a la hora de conocer mejor el entorno. También la presencia de la Universidad de León y el Incibe. Participar en la incubadora nos ha motivado a seguir desarrollando todas las áreas de negocio del proyecto y nos ha ayudado a entrar en contacto con empresas, asociaciones e instituciones de la zona. Estas actividades nos han impulsado a mejorar la startup», detalla García.

Aunque en ciertos sectores la IA haya levantado recelos sobre sus implicaciones, los emprendedores lo tienen claro y defienden que «esta tecnología está expandiendo las posibilidades de negocio y no sustituye las ya existentes». «Lo que estamos viendo es que si el empresario ve que puede producir más con la IA, no solo no despide, sino que aprovecha el potencial combinado de esta herramienta y el talento humano. A nuestra responsable legal le gusta decir que mientras la economía y la productividad crezcan no solo destruirá empleo, sino que se creará, aunque también puede ocurrir que atravesemos una etapa de depresión económica. En general, las empresas buscan aprovechar el potencial y las personas que antes estaban en atención al cliente están migrando hacia otras áreas y están siendo más productivas. El asistente que comentamos antes no podía atender a las doce de la noche y ahora es un servicio 24 horas», recalca Javier. «Tenemos que entender la IA como un cambio de paradigma en la forma de trabajar. Esta tecnología no viene a destruir el empleo, sino transformarlo», añade Álvaro.

Centro de empresas de base tecnológica de León.RAMIRO

Tras concluir su paso por la incubadora leonesa, el siguiente objetivo de los emprendedores es entrar en Wolaria, la aceleradora del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Como detallan los leoneses, si bien ahora tienen «más claro el modelo de negocio», «tenemos muchas ideas en la cabeza y la aceleradora va a servir para definir y poner un poco de orden».

«Tenemos que entender la Inteligencia Artificial como un cambio de paradigma en la forma de trabajar» Álvaro García, fundador de Labaro

«No hemos parado desde septiembre porque somos dos mentes inquietas. A medio-largo plazo queremos ser el acompañamiento de las pymes en materia de IA en el noroeste de España. Nos gustaría ser la referencia en León porque la ciudad tiene muchas ventajas. Hemos tenido una red de soporte muy buena y tenemos apego a la tierra, por lo que queremos seguir creciendo aquí y de la mano de los leoneses», concluyen los emprendedores.