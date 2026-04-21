Agrotest Digital: tecnología y ganadería se unen en un evento único en León

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

La innovación se da la mano con la ganadería en una jornada única en la provincia. La jornada Agrotest Digital León, organizada por Fundación Grupo Cajamar, en colaboración con la Universidad de León, el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León (Itacyl) y diversas organizas interprofesionales, traerá las novedades más punteras del sector este 21 de abril a la Facultad de Veterinaria del centro universitario. Este encuentro técnico se centrará en las demostraciones tecnológicas para la producción de rumiantes.

Los profesionales, técnicos y ganaderos podrán conocer de primera mano los avances más recientes en ganadería de precisión en grupos organizados. El evento, diseñado como una sesión demostrativa de carácter gratuita, busca mejorar la competitividad, eficiencia y sostenibilidad de las explotaciones mediante la interacción directa con soluciones de monitorización, gestión integral de rebaños y automatización.

Demostraciones in vivo

La jornada se desarrollará entre las 09:00 y las 17:00 horas y se estructurará a través de visitas guiadas en grupos reducidos a las demostraciones de campo. Entre las innovaciones que se presentarán destacan herramientas de Inteligencia Artificial para el análisis de rendimiento cárnico, sistemas de localización satelital para ganado en extensivo, plataformas de gestión integral y avances en la robotización de ordoño. Además de las demostraciones comerciales, el programa incluye un bloque dedicado a la transferencia de conocimiento desde centros de investigación. Expertos de la Universidad de León, la Universidad de Salamanca e Itacyl expondrán proyectos sobre bienestar animal en vacuno extensivo, digitalización en ovino y el uso de IoT para la monitorización nutricional de corderos lechales.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Provacuno, Interovic, Inlac y el Itacyl y subraya el esfuerzo conjunto del sector por la transformación digital. La actividad, financiada mediante subvenciones destinadas al intercambio de conocimientos y actividades de formación en el sector agroalimentario, se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.