Terapia dual contra bacterias, desde León

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

Durante casi un siglo, la ciencia ha abordado las infecciones causadas por bacterias bajo el paradigma de la «bala mágica», una estrategia basada en encontrar un fármaco capaz de destruir un patógeno de forma selectiva sin dañar al paciente. No obstante, el uso indiscriminado de antibióticos en humanos y en la ganadería ha creado una crisis sanitaria sin precedentes. Bacterias como Staphylococcus aureus han evolucionado y se han adaptado hasta ser capaces de neutralizar la acción de los antibióticos más comunes. Esta problemática no solo ha reducido la disponibilidad de terapias efectivas contra las infecciones bacterianas, sino que tensiona el sistema sanitario.

Por otro lado, a este problema se suma un desafío biológico complejo: patógenos como S. aureus son capaces de invadir el interior de las células humanas. De este modo, se neutraliza la acción de las terapias actuales, ya que los antibióticos convencionales no están diseñados para atravesar las membranas celulares; así, la bacteria puede reactivarse al no ser erradicada por completo y los tratamientos fracasan al no poder acceder al foco de la infección.

Frente a esta amenaza, los científicos han decidido apostar por un giro estratégico hacia el «reposicionamiento de fármacos», un paradigma basado en la búsqueda de medicamentos ya aprobados y en terapias dirigidas al hospedador que permitan modificar el entorno celular para evitar que sea un espacio seguro para el invasor.

En este contexto, investigadores de la Universidad de León —bajo la coordinación del científico Michal Letek y en colaboración con el Imperial College London, la University of West London y la Universidad de A Coruña— han descubierto una terapia combinada para combatir el S. aureus.

Células infectadas.ULE

El estudio, titulado «Host–Pathogen Dual Targeting With Repurposed Drugs Identifies a Synergistic Therapy for Intracellular Staphylococcus aureus» y publicado en la revista especializada MicrobiologyOpen, analizó 6.297 compuestos ya aprobados o con potencial de reposicionamiento farmacológico para identificar tratamientos capaces de funcionar en un modelo de infección intracelular por esta bacteria.

Fruto de este cribado masivo, se descubrió una combinación sinérgica prometedora de dos compuestos: 5-fluoro-2»-deoxicitidina (5-FdC) y rifapentina. Mientras que la rifapentina es el componente encargado de atacar y destruir a la bacteria, la 5-FdC parece modificar la respuesta de la célula infectada. En lugar de destruir, activa respuestas de estrés, mecanismos de reparación de ADN y cambios metabólicos en la célula hospedadora. Estas alteraciones biológicas consiguen reducir los marcadores bacterianos y destruir el entorno donde el patógeno se hospeda. La combinación de estos dos compuestos también demostró eficacia frente a cepas resistentes a la meticilina, una de las mayores amenazas hospitalarias actuales.

Esta terapia fue validada con éxito en modelos in vitro de células humanas, así como en larvas de Galleria mellonella (modelo de susceptibilidad biológica de insectos) y en un modelo de infección pulmonar en ratones (in vivo), lo que acerca el ensayo a la complejidad de un organismo mamífero. Por ello, se abre una nueva vía para el desarrollo de terapias combinadas frente a bacterias intracelulares.

A pesar de estos nuevos avances, el estudio se encuentra en una fase preclínica, por lo que enfrenta importantes retos como lograr la dosis óptima y segura para un paciente, evaluar el perfil de seguridad general y la toxicidad, y determinar la farmacocinética y la eficacia en contextos médicos hospitalarios reales.

En conclusión, el reposicionamiento de fármacos combinado con una estrategia de doble diana (atacar al hospedador y al patógeno a la vez) se perfila como una de las herramientas más viables y revolucionarias para superar la ineficacia de los antibióticos tradicionales frente a las bacterias intracelulares.