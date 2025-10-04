Porsche 911 S/T: regresa… una leyenda

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Inescrutables… los caminos. Nunca se sabrá cómo el ‘nueveonce’ 2.5 S/T, protagonista de esta historia, pasó de ganar la categoría GT en las legendarias 24 Heures du Mans (1972) a convertirse en una ruina en un granero de San Francisco. Cuando lo encontraron, el que fuese vencedor de la prueba de Resistencia ‘lucía’ un estado lamentable: abollado, oxidado y repintado de forma escasamente profesional; parecía meridianamente claro que, tras sus aclamados éxitos deportivos, este extraordinario 911… había llevado otra vida.

La última participación de la que se tiene constancia en una carrera, se remonta a mayo de 1975 en Riverdale. Al volante estaba su segundo propietario, Don Lindley; tras otros dos dueños, se pierde definitivamente la pista de este exclusivo ‘nueveonce’. En 2008 aparecen, en un granero, los primeros indicios de un posible hallazgo sensacional; aunque no sería hasta cinco años más tarde, en 2013, cando un coleccionista suizo volase finalmente a California para sacar a la luz en S/T, devolviéndole su antiguo esplendor. Habida cuenta la complejidad de la tarea, se confió su restauración a los expertos en modelos clásicos de Porsche en Stuttgart. Resurrección… en amarillo Ligth. En la factoría de Zuffenhausen, se desmontó completamente, desproveyéndolo de su pintura: el legendario 911 debía restaurarse escrupulosamente desde el primer tornillo.

Una vez enderezado el chasis en bancada, comenzó la laboriosa tarea de completar algunas piezas; con la ayuda de los calibres de chapa originales, y los planos técnicos, se fabricarían las secciones que faltaban: sólo la carrocería requirió más de mil horas de trabajo artesanal. Para que el resultado fuese duradero, los especialistas aplicaron un recubrimiento catódico por inmersión; la más moderna protección anticorrosión, idéntica a la que se utiliza en los actuales vehículos de producción en serie. Finalmente, tras dos años y medio de incesante trabajo, en 2016, el cliente recibió su coche pintado, como ya se había hecho 44 años antes, en el color original amarillo Ligth (código 117), en perfecto estado y con todos los detalles que incorporaba cuando salió de fábrica en 1972. Posteriormente, tanto el dorsal número 41 como los adhesivos de los patrocinadores, se colocarían después de la entrega. La reinterpretación… de una leyenda. Lo mismo ocurre con el 911 S/T de la era actual, que ahora comparte garaje con su antecesor: a petición del cliente, la división Sonderwunsch creó una réplica perfecta del coche ganador de Le Mans en categoría GT en 1972. Su característica más llamativa: la pintura idéntica en amarillo Ligth, un color que lleva décadas sin aparecer en la paleta de Porsche. Tras un laborioso proceso, la mezcla se realizó a mano y su imprimación supuso un gran reto, ya que ese tono tiene escasa capacidad de recubrimiento, lo que requiere de mucho conocimiento y delicadeza, especialmente en las numerosas piezas de carbono que monta el nuevo 911 S/T. Pero los profesionales de Sonderwunsch están especialmente formados para abordar este tipo de desafíos. Porsche completó la labor con las llantas forjadas de magnesio ligero en color plata oscuro, y las pinzas de freno y el interior en negro: en cambio, se mantuvo intacta la base técnica. El corazón del 911 S/T es el sobradamente conocido motor

También el actual 911 S/T, que comparte garaje con ‘la leyenda’, se apunta al amarillo Light. PRSCH



‘bóxer’ atmosférico de 6 cilindros y 4.0 litros, que rinde 525 CV a un régimen máximo de 9.000 revoluciones, asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades. La ‘romana’ en vacío del coche es de solamente 1.380 kilos. Porsche Sonderwunsch… no hay límites. Ambos 911 S/T muestran, fehacientemente, cómo la marca conserva y recrea leyendas mediante su departamento especializado Sonderwunsch. Por un lado, está la restauración fiel al original del modelo clásico y, gracias a la extensa documentación del vehículo original que obra en los archivos del fabricante, y a la perfecta ejecución artesanal, Porsche demuestra que es posible viajar en el tiempo. Los conocimientos técnicos de los expertos se traducen en la incorporación de tecnologías modernas: por ejemplo, en el caso de la amplia protección anticorrosiva, que hace que la resurrección del clásico… sea aún más intemporal. Por otro lado, en esta división de pedidos especiales se crean coches únicos, basados en los modernos modelos de serie. Ya sea siguiendo los pasos de vehículos históricos o explorando caminos completamente nuevos, aquí la creatividad no tiene límites. Sólo hay un aspecto en el que no se admiten concesiones: todas las creaciones de Sonderwunsch cumplen idénticos estándares de calidad que los modelos de producción de los que se derivan; sin excepciones… y con plena garantía de fábrica.

Cayenne. Probado en condiciones extremas

En circuito y en ‘offroad’, ensayos de resistencia en uso diario. En las concienzudas fases de desarrollo del nuevo Cayenne Electric, el factor humano continúa siendo indispensable, por mucho que Porsche haya recurrido también a las pruebas digitales. Durante los test finales, los ingenieros han llevado al límite el SUV germano, tanto en condiciones de frío glacial como de calor abrasador.



Desarrollado virtualmente, y probado en la vida real, Porsche demuestra cómo la transformación digital y la experiencia en ingeniería, se combinan perfectamente. El nuevo SUV —totalmente eléctrico—, se presentará a finales de año y compartirá catálogo junto con los actuales modelos de combustión e híbridos: «Este proyecto fue el primero en el que pasamos directamente de las pruebas digitales con vehículo completo a la producción preserie», apunta Michael Steiner, responsable de Investigación y Desarrollo en Porsche.



Se ha prescindido de las anteriores fases de pruebas con prototipos artesanales, reemplazando las cerca de 120 unidades de test, cuya fabricación requiere mucho tiempo e inversión económica, por equivalentes digitales. Así, los ingenieros desarrollaron prototipos virtuales para la realización de ensayos digitales de conducción desde la fase inicial del diseño.



La simulación, y la inteligencia artificial, han transformado radicalmente, acortando sensiblemente las pruebas de vehículos, basándose en tres pilares: rutas digitalizadas con extrema precisión, desde Nürburgring hasta el tráfico diario: décadas de experiencia de los ingenieros de Weissach en pruebas de campo, y un significativo incremento de la potencia de cálculo de los modernos sistemas para simulaciones en tiempo real. Todo ello, permitió a los especialistas no sólo visualizar digitalmente el Cayenne, sino también probarlo directamente en un entorno virtual. Una fase de desarrollo en la que los componentes del coche están inicialmente disponibles en formato digital, pudiendo modificarse fácilmente, de forma que los expertos han utilizado la realidad virtual (RV) para la realización de las primeras pruebas de la futura generación SUV. Eso sí, los resultados de este tipo de ensayos se verificaron posteriormente en el banco de pruebas y componentes ‘físicos’ reales.



Para que nada faltase, también se desarrolló un banco de pruebas totalmente nuevo, que permite probar conjuntamente los sistemas de propulsión, la batería, la gestión de energía y la carga en condiciones realistas. Los cuatro potentes motores síncronos del banco de pruebas, pueden programarse para la simulación de diversas condiciones: estado de la carretera, resistencia a la aceleración y las fuerzas experimentadas en fase de recuperación y frenado: «Las máquinas son tan sofisticadas que incluso podemos visualizar distintas superficies de asfalto o el deslizamiento de los neumáticos», afirma el ingeniero Marcus Junige, a quien tampoco le duelen prendas a la hora de apuntar que, «nuestros programas de pruebas son únicos en cuanto a sus requisitos».



Por mucha que sea la precisión de los ensayos simulados, el ajuste final lo realizan personas; también la experiencia de los pilotos resulta esencial para equilibrar perfectamente la dinámica de conducción y las estrategias de control del vehículo, sobre todo en circuitos.



Bien sea en ciudad, carretera o todoterreno, el Cayenne eléctrico se prueba exhaustivamente en todos los posibles escenarios de uso, por no hablar del reto que suponen los ensayos en condiciones climatológicas extremas.