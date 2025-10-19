Kia K4: Rompiendo… moldes

Atrevida estética y profusión de adopciones tecnológicas. Kia lanza un órdago con el K4, rompiendo la línea que venía separando los segmentos C y D.k4

Innovadora… imagen. Diseño expresivo y generosas dimensiones exteriores. Con 4,44 metros de largo y 1,85 de ancho, el nuevo K4 ofrece un generoso habitáculo, aderezado con 438 litros de maletero.

Kia propone un llamativo diseño para el K4: distintiva línea de techo flotante, que se desliza elegantemente hacia la zaga. Inspirada en el EV9, también destaca la firma luminosa ‘Star Map’, los tiradores de las puertas traseras ocultos e integrados en el pilar C y el exclusivo color amarillo ‘Sparkling’.

El acabado GT-Line potencia en el aspecto deportivo: volante dde tres radios, con levas para el cambio de marchas, llantas de aleación de 17 pulgadas, carcasas de los retrovisores en negro brillante, como los estribos y las molduras en los pasos de rueda.

También el K4 mantiene el compromiso de Kia por ofrecer una amplia oferta de propulsión: el abanico lo abre una versión ‘Mild-Hybrid’ motor de gasolina 1.0 T-GDI MHEV de 115 CV, combinado con un cambio automático de doble embrague y 7 velocidades. El motor de gasolina 1,6 T-GDI está disponible con una caja de cambios automática de doble embrague y 7 velocidades (150 / 180 CV). A finales del próximo año 2026, se ampliará la gama con una versión híbrida.

En el interior, la oferta tecnológica del Kia K4 se evidencia en hasta tres pantallas que acaban por enseñorearse del salpicaderoK4

Dotado con una de las ofertas tecnológicas más avanzadas de su clase: una pantalla panorámica (12,3 pulgadas) integra la instrumentación, otra pantalla de climatización (5,3 pulgadas) y una tercera pantalla táctil de (12,3 pulgadas) infoentrenimiento; el sistema ‘Connected Car Navigation’ concentra navegación, multimedia y el control de los ajustes del coche en una única interfaz muy intuitiva. El Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos son de serie en todos los acabados, mientras un cargador inalámbrico para el teléfono está disponible en los acabados superiores de la gama K4.

Los asientos delanteros calefactados y ventilados, están revestidos con un elegante cuero sintético de origen biológico.

Cinco puertas, generosas dimensiones exteriores y una distintiva línea de techo flotante que se desliza hacia las puertas traseras.k4

El paquete de ayudas a la conducción cuenta con un monitor de ángulo muerto que, cuando se activa el intermitente proporciona al conductor, en el cuadro de instrumentos, una imagen en tiempo real de los puntos ciegos; el asistente para evitar colisiones en el ángulo muerto utiliza sensores de radar en el parachoques trasero, ayudando a evitar impactos durante los cambios de carril.

En caso de emergencia, el control de velocidad de crucero adaptativo, puede detener el vehículo si el conductor no responde a las alertas. Por su parte, la asistencia de conducción en carretera ayuda a mantener una distancia de seguridad con el coche que nos precede, a mantenerse centrado en el carril o a cambiar de carril y a ajustar la posición lateral.

Al salir marcha atrás de una plaza de estacionamiento, el sistema de asistencia detecta los vehículos que se acercan por detrás, tanto por la izquierda como por la derecha, emitiendo avisos acústicos y visuales, incluso es capaz de activar automáticamente los frenos para ayudar a evitar o mitigar una colisión. Además, el monitor de visión periférica utiliza varias cámaras situadas alrededor del coche, creando una vista de 360º que se muestra en la pantalla del sistema de infoentretenimiento.

Para redondear, mediante la cámara frontal y los sensores de radar, el sistema de asistencia para evitar colisiones fontales ayuda a prevenir, o mitigar, hipotéticos peligros: otros vehículos, peatones y ciclistas.

Así que, con su atrevida estética, su amplia flexibilidad, sus dispositivos tecnológicos y sus versiones orientadas al rendimiento, el nuevo Kia K4 se convierte en toda una evolución sobre otros modelos de cinco puertas.