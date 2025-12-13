Lexus LFA: concepto… deportivo

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Habilidades… técnicas. Ciertas técnicas y habilidades de fabricación de automóviles deben preservarse, y transmitirse con mimo, a la siguiente generación.

Ahora, el concepto LFA de Lexus, resulta ser un modelo de coche deportivo BEV en pleno desarrollo. Siguiendo los pasos del LFA, este Concept sigue escrupulosamente la filosofía ‘Shikinen Sengu’ de la marca: técnicas y habilidades transmitidas por los veteranos de la fabricación en la producción de automóviles a generaciones más jóvenes, para que puedan ser aprendidas y conservadas. Rendimiento de conducción y excelencia estética.

Modelo conceptual de coche deportivo de nueva generación, centrándose en tres elementos clave: bajo centro de gravedad, un peso reducido aunque con alta rigidez y rendimiento aerodinámico, explorando un potencial único. De hecho, Lexus arrancó con elementos como un chasis completamente de aluminio, ligero y de alta rigidez, además de una ideal posición de conducción, que mejora la sensación de unidad entre el conductor y su coche. La denominación “LFA” no se vincula a motores de combustión interna; ahora lo hace a la electrificación.

Así, el LFA Concept está concebido para permitir un disfrute más profundo; igualmente, la sensación inmersiva que nace de un extremo cuidado aerodinámico y la belleza escultórica. El habitáculo, centrado en una cuidada posición de conducción: armonía entre funcionalidad y diseño, transformándola en una extensión de la conciencia del conductor.

A la vez, su baja y fluida silueta zaguera hereda la escultórica belleza del clásico coupé; ahora, presenta una nueva forma ideal de coche deportivo, con un atractivo universal que transciende fronteras, culturas… y tiempos. Para redondear, el habitáculo se ha diseñado con sencillez, utilizando componentes funcionales distribuidos alrededor del conductor, para acabar generando una sensación de anticipación. Incluso, como viene siendo ‘norma de la casa’ en las últimas realizaciones: volante de inspiración aeronáutica, eliminando la necesidad de cambiar la posición de las manos al girar; mientras que la disposición de los n interruptores permite el funcionamiento táctil para un control más intuitivo del vehículo.

En general, el enfoque minimalista combina el atractivo del diseño mecánico con un interior sencillo, creando un entorno inmersivo.