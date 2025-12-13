Kia: Experience Centro de Pruebas

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Compromiso… reforzado. En su octogésimo aniversario, Kia refuerza su compromiso como proveedor de soluciones de movilidad, impulsando su visión PBV con innovadoras soluciones de ámbito global.

Situado en Pyeongtaek (Corea), marca un hito en la trayectoria de Kia en el ámbito de los PBV tras completar su planta de producción especializada en PBV, Hwaseong EVO Plant East. Precisamente la puesta en marcha del Experience Center se produce tras el reconocimiento de la PV5 como ‘Furgoneta Internacional del Año 2026’ y el establecimiento de un récord mundial Guinnes para vehículos comerciales eléctricos ligeros.

Así, el Experience Center la expansión PBV mediante experiencias empresariales y de estilo de vida: “Un lugar donde pueden probarse toda la gama PBV en un solo emplazamiento, el nuevo Experience Center ofrece a los clientes una atractiva experiencia y envolvente”; afirma Sangdae Kim, vicepresidente de Kia. Según la visión de Kia sobre los PBV, este centro constituye una plataforma empresarial con espacios modulados y diseñados para eventos, trabajo en equipo y colaboración. Visitas guiadas. También se ofrecen visitas guiadas a la planta EVO de Hwaseong y al coreano centro de I+D en Namyang para visitantes profesionales; su proximidad permite recorrer ambas instalaciones, obteniendo una completa visión de los PBV, desde el diseño a la producción.

Pueden solicitarse pruebas de conducción con cursos específicos para cada modelo, lo que también garantiza una atractiva experiencia. Realidad aumentada. Esa zona, cuenta con tecnologías interactivas: un simulador de realidad aumentada, que utiliza tabletas para explorar las funcionalidades, los colores y los diseños de cada modelo; así como un punto informativo que -lógicamente- recomienda el PBV más adecuado al estilo de vida de vida de cada visitante. Incluso puede encontrarse una amplia gama de accesorios del PV5 personalizados y otros artículos de Kia Shop. Incluso está previsto ampliar el Experience Center para exponer los futuros modelos derivados del PV5 que se lanzarán este próximo 2026; de forma que el Center pretende convertirse en lugar de referencia donde un público diverso, desde clientes particulares hasta empresas, donde experimentar de primera mano el valor y la versatilidad de los PBV.

Kia. Desde 1944 El fabricante coreano lleva desde 1944 ofreciendo soluciones de movilidad, con plantas productivas en seis países, Kia vende hoy alrededor de tres millones de vehículos anualmente. Asimismo, también desarrolla una gama cada vez más amplia de servicios de movilidad, alentando a personas de todo el mundo a explorar las mejores formas de desplazamiento: “Movement that inspires’, refleja el compromiso de Kia para inspirar a los consumidores a través de sus productos y marcas. La división europea (Kia Europe), con sede en Fráncfort, emplea a más de 5.500 trabajadores de 40 nacionales en 39 mercados europeos y el Cáucaso. Supervisando, también, la producción europea de las modernas instalaciones de la empresa eslovaca en Zillina