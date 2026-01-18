Jaguar: dos visiones… un espíritu

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Nueve décadas… nos contemplan. Aunque los separen nueve décadas, el espíritu Copy Nothing actúa a modo de nexo de unión entre el SS Jaguar, que desafío lo ordinario en su época, y el Type 00, que destaca por su inédito tono ‘London Red’, especialmente creado para la ocasión inspirándose en los colores Kensington, redefiniendo el actual concepto del Gran Gato.

Sus 90 años, los plasma Jaguar en una escena memorable: el SS y el Type 00 ‘posando’ frente al hotel The Chancery Rosewood, cuya arquitectura refleja la propia labor creativa de Jaguar, habida cuenta su combinación de líneas modernistas de mediados del XX, con el arte británico contemporáneo. Separados por nueve décadas, pero fuertemente unidos por un mismo espíritu, ambos vehículos representan la ruptura con la tradición en sus respectivas épocas: el SS Jaguar fue el modelo que daría nombre a la marca en su día, mientras que el Type 00 replantea el actual concepto de Jaguar. “Jaguar siempre se ha distinguido por su originalidad, marcada por un diseño excelente y un espíritu intrépido y vanguardista -afirma Rawdon Glover, Director de Jaguar-, debemos seguir recordando al mundo lo que hace único a Jaguar: una audacia inesperada sin complejos”. Así, el Type 00 desafía los cánones estéticos de la industria del automóvil, al igual que en su día hizo el SS Jaguar; un perfecto ejemplo de la original filosofía del ‘padre fundador’ Sir William Lyons… “no copiar nada”, Copy Nothing. También el SS desafío los cánones estéticos por su silueta de perfil bajo, un alargado capó y líneas fluidas. Desde el SS Jaguar hasta el F-Type, cada etapa en la historia de Jaguar ha forjado un icono inconformista: el XK120 batió récords de velocidad, el E-Type reinventó la belleza, el XJS armonizó lujo y prestaciones, y el F-Type reavivó el deseo por los deportivos ‘de raza’. Consecuencia: Jaguar jamás se ha conformado con lo ordinario, sino que ha marcado el camino con elegancia, intrépido diseño y emocionantes prestaciones. Ahora, el impactante Type 00 simboliza lo mejor de Jaguar, toda una audaz declaración de intenciones: un objeto de deseo, un prototipo de líneas atrevidas y exuberantes proporciones en el que se inspirarán los Jaguar del futuro. Esta última expresión de lujo moderno, con el exclusivo tono ‘London Red’, inspirado en la arquitectura victoriana de ladrillo rojo y emblemáticos símbolos londinenses: cabinas telefónicas color escarlata o el inconfundible autobús rojo de dos pisos.