Defender Trophy: Un reto… épico

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Retos… de aventura. El nuevo Defender 110 Trophy Edition rinde homenaje al regreso del Defender a los retos de aventura globales, con unas exclusivas especificaciones dispuestas para la expedición. Inspirado en el tradicional legado, el potente Trophy Edition estará disponible en dos evocadoras tonalidades: ‘Deep Sandglow Yellow’ y ‘Keswick Green’.

Aunque inspirado en las aventuras del pasado, el nuevo Defender Trophy creará su propio legado en tres exigentes rondas de entrenamiento y ompetición; ideal, el reto, para quienes desafían lo imposible, a la vez que se preocupan por los animales en el ámbito mundial: una aventura épica, con un gran propósito. Durante décadas, exploradores y líderes expedicionarios, han elegido el Defender como compañero de viaje; esta nueva iniciativa contará con participantes de más de 50 países. Antes de que las finales regionales de la próxima primavera determinen quiénes pasaran a la gran final mundial, que se celebrará en África, los ganadores competirán en equipo en una épica misión en la que Defender Trophy dejará un legado, tan positivo como duradero, en las personas y los lugares que se crucen en su camino. “Durante décadas, las aventuras en todo el mundo han sido el alma de la marca Defender, que se ha mantenido fiel a sus raíces que se remontan al Land Rover original de 1948. Nuestro nuevo y exclusivo desafío de aventura global unirá a las naciones, ya que los participantes cooperarán para recorrer terrenos difíciles, conquistar desafíos físicos extremos y resolver pruebas tácticas, siempre con un gran propósito”; afirma Mark Cameron, Director de Defender. Así, el nuevo Defender 110 Trophy Edition celebra el regreso de la marca a las pruebas internacionales de retos de aventura, ofreciendo una gama de accesorios recomendados para expediciones que hacen de este vehículo el compañero perfecto para cada expedición. En el capítulo estético, incorpora un acabado ‘Gloss Black’ en el capó, la parta inferior de la carrocería, las pinzas de freno y las argollas de remolque. Las ‘especificaciones aventureras’ también incluyen llantas de aleación (20 pulgadas) en ‘Gloss Black’ con resistentes neumáticos todoterreno, una placa zaguera oscura antimarcas y protectores de los pasos de rueda ‘Gloss Black’, con un cárter delantero negro. Unas etiquetas adhesivas ‘Trophy’ en el capó e insignia trasera ‘Trophy’.