Seat Ateca FR: actualización… de la oferta

Paragolpes específicos FR y pasos de rueda en color carrocería, dirección progresiva y diversos modos de conducción, diferencial autoblocante electrónico (XDS) y levas detrás del volante para accionar el cambio DSG.

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Más… por menos”. La actualización del Ateca para la campaña de 2026, la sustenta Seat en una clara estrategia: ofrecer más por menos, reforzando así su competitividad; a la vez que se simplifica la oferta, centrando el protagonismo únicamente en el acabado FR, que ya venía suponiendo el 60% de las ventas del modelo.

Así, el Ateca FR 2026 sustituye al anterior ‘FR Special Edition’, e incorpora el equipamiento adicional que éste ofrecía, y una reducción de 1.900 euros (PVP); de forma que, el Ateca se convierte en una propuesta más accesible, emocional y tecnológica, aportando de serie el diseño más deportivo y el equipamiento más alto que demandan la mayoría de sus clientes.

Consecuencia: el Ateca se posiciona como una referencia imbatible en cuanto a relación valor / precio del segmento SUV compacto manteniendo, además, los atributos que lo han convertido en un éxito desde su lanzamiento: un excepcional comportamiento dinámico, una gran habitabilidad enmarcada por unas compactas cotas exteriores, y un diseño robusto que ahora se potencia con detalles exclusivos del acabado deportivo FR: paragolpes específicos, molduras en los pasos de rueda del color de la carrocería, los marcos de las ventanas en negro, o sus llantas (18 pulgadas) de serie, pudiendo elegirlas de 19 pulgadas e incluso en color negro brillante.

El Ateca 2026, está disponible con tres motorizaciones de gasolina altamente eficaces y dinámicas, unidas a transmisiones manuales y automáticas DSG de doble embrague: la gama arranca con el equilibrado 1.0 TSI (115 CV) y cambio manual de 6 velocidades; la versión 1.5 TSI (150 CV), está disponible tanto con cambio manual de 6 velocidades como automático secuencial DSG de 7 relaciones; este motor ofrece un mayor rendimiento, consiguiendo reducidas cifras de consumo y emisiones gracias al sistema de desconexión de cilindros (ACT).

En el capítulo de seguridad y asistencia a la conducción, cabe destacar la cámara de visión cenital 360º (‘Top View Camera), alerta de tráfico posterior, asistente de salida involuntaria de carril, aviso de ángulo muerto, asistente de precolisión, frenada de emergencia automática, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de luces de carretera entre otras aplicaciones.

En conectividad y confort se cuenta con elementos como los faros Full LED, sistema de navegación con pantalla táctil (9,2 pulgadas), cuadro de instrumentos Digital Cockpit (10,25 pulgadas), conexión con acceso remoto desde el teléfono móvil, cargador por inducción para el dispositivo móvil, apertura eléctrica del portón trasero con ‘Pedal Virtual’, climatizador bizona y sistema ‘Kessy’ de apertura y arranque sin llave.