Clase S: El refinamiento… según Mercedes
La más completa actualización bajo el paraguas de 140 años de innovación: más de la mitad del coche es de nuevo cuño. Mayor refinamiento y puesta al día: el nuevo Clase S ofrece la más completa actualización de todas sus generaciones. La tarifa se sitúa en 127.525 euros (S 450 d 4MATIC)
Un legado… de excelencia. 140 años después de que Karl Benz inventase el automóvil (1886), este Clase S enarbola un legado de excelencia en ingeniería, artesanía y con la inconfundible sensación de ‘Welcome Home’ (Bienvenido a casa).
Nueva era. Por primera vez en un Mercedes-Benz, la estrella sobre el capó puede iluminarse opcionalmente incorporando, además, una parrilla iluminada u 20% más grande y nuevos faros de próxima generación Digital Light de doble estrella con una innovadora tecnología micro-LED que ofrece un campo de iluminación alrededor del 40% mayor, todo ello combinado para crear una llamativa e inconfundible firma lumínica. También el intuitivo superordenador, de última generación, viene a sumarse a la fiesta Clase S: el sistema operativo Mercede3s-Benz (MB.OS), alimenta todos los dominios, conectando la totalidad de sistemas en un único ecosistema inteligente que, vinculado al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, permite actualizaciones por aire para numerosas funciones del vehículo, manteniendo actualizado, y listo para el futuro, el S-Class. Fuerza silenciosa, potencia sin esfuerzo. Un amplio abanico de nuevos, y refinados, trenes motrices electrificados conforma la propuesta de la nueva Clase S: motores V8 2F, y 6 cilindros de gasolina y diésel hasta híbridos enchufables, ofrwec en la característica suavidad de la Clase S; mientras que el ‘Airmatic’ o el opcional ‘E-Active Body Control’ con amortiguación inteligente para badenes y la dirección trasera de serie (4,5º y hasta 10º grados opcionales) garantizan una comodidad y agilidad excepcionales. Confort y bienestar de primera clase. Innovaciones como el cinturón de seguridad calefactado, el control digital de ventilación y un nuevo filtro de aire eléctrico con ‘Energizinz Air Control’ mejoran la confortabilidad cotidiana, el bienestar y el ambiente interior. Seguridad inteligente en cada asiento. El nuevo Clase S continúa manteniendo el liderazgo de seguridad en los catálogos de la Estrella Plateada, merced a un mejorado sistema de sujeción adaptativo, que incluye pretensores de cinturón ‘Pre-SAFE Impulse’ y hasta 15 airbags. Para redondear… ‘Manufactur Made to Measure’ propone una paleta con más de 150 colores exteriores, más de 400 interiores, además de una consulta personalizada con expertos de la marca. Consecuencia: una Clase S realmente única y elaborada a medida. Así que, para celebrar los 140 años desde que Karl Benz inventase el automóvil, en 1886, el renovado Clase S surge como… el icono definitivo. En su condición de berlina de lujo más vendida del mundo, está meticulosamente refinada en cada detalle, asegurándose -el fabricante- de que siga siendo el referente de su segmento. Más que un buque insignia, encarna la esencia de la marca: un espíritu pionero, excelencia en ingeniería y artesanía, ambición digital… y progreso.
Sala de reuniones… sobre ruedas
Linternas… con velas
Estrella iluminada… llamativa firma luminosa
Hoy en día, entra en una nueva era: la estrella de la Clase S, ofrece la posibilidad opcional de autoiluminarse; así de inconfundible, la Estrella Plateada pasa a formar parte de la firma lumínica general de la Clase S, confiriéndole al modelo una ‘radiante’ presencia, especialmente por la noche. También el nuevo diseño de luces irradia prestigio y belleza, y transformando cada llegada, bien sea a un gran evento o simplemente al regresar a casa, en un inmemorable recuerdo.
El nuevo faro de doble estrella -con ‘Digital Light’- no sólo crea un icónico aspecto, tanto de día como de noche, sino que también mejora la visibilidad, ayudando a los conductores a sentirse más seguros en cualquier carretera. En la zaga, los pilotos de nuevo diseño y con tres emblemáticas estrellas, de marco cromado, acaban por reforzar la identidad de la Clase S, asegurando una duradera impresión.
Para añadir más diferencia, un proyector de luz integrado en el marco lateral, proyecta -valga la redundancia- la inscripción “Mercedes-Benz” a modo de esquema de iluminación junto al coche, ‘saludando’ a los ocupantes y convirtiendo cada entrada y salida del habitáculo… en un momento especial.