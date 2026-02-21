Clase S: El refinamiento… según Mercedes

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Un legado… de excelencia. 140 años después de que Karl Benz inventase el automóvil (1886), este Clase S enarbola un legado de excelencia en ingeniería, artesanía y con la inconfundible sensación de ‘Welcome Home’ (Bienvenido a casa).

Nueva era. Por primera vez en un Mercedes-Benz, la estrella sobre el capó puede iluminarse opcionalmente incorporando, además, una parrilla iluminada u 20% más grande y nuevos faros de próxima generación Digital Light de doble estrella con una innovadora tecnología micro-LED que ofrece un campo de iluminación alrededor del 40% mayor, todo ello combinado para crear una llamativa e inconfundible firma lumínica. También el intuitivo superordenador, de última generación, viene a sumarse a la fiesta Clase S: el sistema operativo Mercede3s-Benz (MB.OS), alimenta todos los dominios, conectando la totalidad de sistemas en un único ecosistema inteligente que, vinculado al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, permite actualizaciones por aire para numerosas funciones del vehículo, manteniendo actualizado, y listo para el futuro, el S-Class. Fuerza silenciosa, potencia sin esfuerzo. Un amplio abanico de nuevos, y refinados, trenes motrices electrificados conforma la propuesta de la nueva Clase S: motores V8 2F, y 6 cilindros de gasolina y diésel hasta híbridos enchufables, ofrwec en la característica suavidad de la Clase S; mientras que el ‘Airmatic’ o el opcional ‘E-Active Body Control’ con amortiguación inteligente para badenes y la dirección trasera de serie (4,5º y hasta 10º grados opcionales) garantizan una comodidad y agilidad excepcionales. Confort y bienestar de primera clase. Innovaciones como el cinturón de seguridad calefactado, el control digital de ventilación y un nuevo filtro de aire eléctrico con ‘Energizinz Air Control’ mejoran la confortabilidad cotidiana, el bienestar y el ambiente interior. Seguridad inteligente en cada asiento. El nuevo Clase S continúa manteniendo el liderazgo de seguridad en los catálogos de la Estrella Plateada, merced a un mejorado sistema de sujeción adaptativo, que incluye pretensores de cinturón ‘Pre-SAFE Impulse’ y hasta 15 airbags. Para redondear… ‘Manufactur Made to Measure’ propone una paleta con más de 150 colores exteriores, más de 400 interiores, además de una consulta personalizada con expertos de la marca. Consecuencia: una Clase S realmente única y elaborada a medida. Así que, para celebrar los 140 años desde que Karl Benz inventase el automóvil, en 1886, el renovado Clase S surge como… el icono definitivo. En su condición de berlina de lujo más vendida del mundo, está meticulosamente refinada en cada detalle, asegurándose -el fabricante- de que siga siendo el referente de su segmento. Más que un buque insignia, encarna la esencia de la marca: un espíritu pionero, excelencia en ingeniería y artesanía, ambición digital… y progreso.

Sala de reuniones… sobre ruedas

Experiencia ejecutiva de primera clase: ‘butacones’ traseros de primera categoría, entretenimiento trasero de alta gama MBUX con dos pantallas (13,1 pulgadas), dos mandos a distancia MBUX desmontables y videoconferencia integrada; elementos que acaban por transformar la cabina posterior en un lugar de trabajo totalmente conectado o en un tranquilo refugio personal.

Linternas… con velas

Desde aquellas ‘linternas’ iluminadas por velas en el carruaje de Gottlieb Daimler (1886) hasta la actual ‘Digital Lightf’, Mercedes-Benz ha iluminado todas las épocas en la historia del automóvil y, en la nueva Clase S, esta experiencia convierte la noche en una capa inteligente de seguridad y confort.





