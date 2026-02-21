Toyota Aygo X Cross Hybrid: Escalón… de acceso

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Único… en su especie. El nuevo Aygo X Cros Hybrid se posiciona como el único modelo del segmento A totalmente híbrido, con una gama que se amplía a cuatro acabados: Play, Like, Chic y GR Sport; novedad, este último, en el catálogo del modelo: imagen más deportiva, dinámica y con un carácter diferenciado con ajustes específicos en la suspensión y la dirección, además de lucir el logotipo GR gabado.

La amplia paleta de colores viene conformada po r el exclusivo bitono Amarillo Mostaza del GR Sport, que viene a sumarse al Blanco Perlado y al Gris Trueno. El resto de los acabados se presentan en colores Bronce, Canela, Lavanda y Plata Jazmín.

Precios (con descuento promocional)

Play: 20.900 € Like: 21.900 € Chic: 24.500 € GR Sport: 25.500 € (*) Pack Sky (sólo para Chic): 1.000 €

Yaris Trendy. Renovación de gama… La incorporación del nuevo acabado Trendy, trae un soplo de aire fresco al Yaris: motorización híbrida (120 CV), nuevas llantas (17 pulgadas), faros delanteros LED con AHB, cuadro de instrumentos digital (7 pulgadas), sensores de estacionamiento y mayor refinamiento interior. También el estreno del nuevo color Gris Celestita, en sustitución del antiguo Gris Grafito. El Hybrid Active, acabado de entrada a la gama Yaris, presenta una rebaja de 400 euros en el precio de modelo, iniciando su tarifa en 21.500 euros. Así, Toyota actualiza el Yaris para consolidar su posición de referencia en el segmento de militancia, con mejoras estéticas, de equipamiento y en el posicionamiento de la gama. Además de la mencionada terminación Active, se introduce el nuevo acabado Trendy, que amplía las opciones de estilo del modelo para la conducción urbana, mientras se renueva el acabado Style con nuevos equipamientos y la motorización Hybrid 130, que supone un paso adelante en prestaciones y experiencia de conducción; además, la gama incorpora la nueva tonalidad de carrocería Gris Celestita. Se mantienen en la paleta de colores el Verde Everest, Negro Azabache, Blanco Classic, Azul Florida y Rojo Emoción, además del Gris Trueno exclusivo para la versión GR Sport. El color bitono solamente seguirá disponible en el acabado GR Sport Plus, con tres colores: Blanco Perlado, Rojo Emoción y Gris Trueno. La gama Yaris 2026 continúa adoptando un planteamiento “híbrido dual” (Hybrid 120 e Hybrid 130), además de proponer un equipamiento más completo en iluminación y sistemas de asistencia a la conducción. Precios Gama Yaris (con descuento promocional) Hybrid 120 Business: 24.550 € Active: 21.500 € Trendy: 22.500 € Hybrid 130 Style: 24.500 € Style Plus: 25.750 € GR Sport: 24.700 € GR Sport Plus: 26.150 € (*) Opciones Pintura Blanco Classic (275 €). Pintura Bi-Tono Perlada (150 €). Pintura Metalizada (500 €) y Pintura Perlada (650 €).