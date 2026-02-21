Diario de León

Toyota Aygo X Cross Hybrid: Escalón… de acceso

Puerta de entrada a la electrificación de Toyota. Mayor potencia (116 CV), 3,8 litros de consumo medio y drástico recorte de emisiones. Novedad del acabado GR Sport en el exclusivo color Amarillo Mostaza, que se suma a Play, Like y Chic. Arranca su tarifa en 20.900 euros (acabado Play)

El bitono Amarillo Mostaza proporciona un marcado carácter al nuevo Aygo X Cross Hybrid.TYT

Javier F. Zardón

Único… en su especie. El nuevo Aygo X Cros Hybrid se posiciona como el único modelo del segmento A totalmente híbrido, con una gama que se amplía a cuatro acabados: Play, Like, Chic y GR Sport; novedad, este último, en el catálogo del modelo: imagen más deportiva, dinámica y con un carácter diferenciado con ajustes específicos en la suspensión y la dirección, además de lucir el logotipo GR gabado.

La amplia paleta de colores viene conformada po r el exclusivo bitono Amarillo Mostaza del GR Sport, que viene a sumarse al Blanco Perlado y al Gris Trueno. El resto de los acabados se presentan en colores Bronce, Canela, Lavanda y Plata Jazmín.

Precios (con descuento promocional)

Play: 20.900 € Like: 21.900 € Chic: 24.500 € GR Sport: 25.500 € (*) Pack Sky (sólo para Chic): 1.000 €

Yaris Trendy. Renovación de gama…

La incorporación del nuevo acabado Trendy, trae un soplo de aire fresco al Yaris: motorización híbrida (120 CV), nuevas llantas (17 pulgadas), faros delanteros LED con AHB, cuadro de instrumentos digital (7 pulgadas), sensores de estacionamiento y mayor refinamiento interior. También el estreno del nuevo color Gris Celestita, en sustitución del antiguo Gris Grafito. El Hybrid Active, acabado de entrada a la gama Yaris, presenta una rebaja de 400 euros en el precio de modelo, iniciando su tarifa en 21.500 euros. Así, Toyota actualiza el Yaris para consolidar su posición de referencia en el segmento de militancia, con mejoras estéticas, de equipamiento y en el posicionamiento de la gama. Además de la mencionada terminación Active, se introduce el nuevo acabado Trendy, que amplía las opciones de estilo del modelo para la conducción urbana, mientras se renueva el acabado Style con nuevos equipamientos y la motorización Hybrid 130, que supone un paso adelante en prestaciones y experiencia de conducción; además, la gama incorpora la nueva tonalidad de carrocería Gris Celestita. Se mantienen en la paleta de colores el Verde Everest, Negro Azabache, Blanco Classic, Azul Florida y Rojo Emoción, además del Gris Trueno exclusivo para la versión GR Sport. El color bitono solamente seguirá disponible en el acabado GR Sport Plus, con tres colores: Blanco Perlado, Rojo Emoción y Gris Trueno. La gama Yaris 2026 continúa adoptando un planteamiento “híbrido dual” (Hybrid 120 e Hybrid 130), además de proponer un equipamiento más completo en iluminación y sistemas de asistencia a la conducción. Precios Gama Yaris (con descuento promocional) Hybrid 120 Business: 24.550 € Active: 21.500 € Trendy: 22.500 € Hybrid 130 Style: 24.500 € Style Plus: 25.750 € GR Sport: 24.700 € GR Sport Plus: 26.150 € (*) Opciones Pintura Blanco Classic (275 €). Pintura Bi-Tono Perlada (150 €). Pintura Metalizada (500 €) y Pintura Perlada (650 €).

Lexus MotiOn. Mejorando… la movilidad

Solución de movilidad mientras Lexus realiza el mantenimiento programado del vehículo en la red oficial: un coche de sustitución durante un día (24 horas), sin coste adicional. Así, Lexus reafirma su compromiso de cuidar cada etapa de la experiencia del cliente, también en la postventa, ofreciendo diferentes soluciones.

El cliente podrá disfrutar, hasta un máximo de 6 días, de un vehículo de sustitución durante el periodo de validez del programa: 4 años o 100.000 kilómetros desde la fecha de compra; garantizando que el cliente pueda continuar, normalmente, con su día a día. Lexus MotiOn está dirigido a todos los clientes que adquieran un vehículo nuevo de la marca en los Centros Autorizados Lexus España, con fecha de venta a partir del primero de enero de 2026. La iniciativa se enmarca en la filosofía de la marca, basada en la atención al detalle y en una concepción del lujo ligado al cuidado del cliente en cada punto de contacto: una nueva forma de entender la movilidad, en la que el servicio y la experiencia adquieren un papel relevante como el propio vehículo.

Con este lanzamiento, Lexus reafirma su compromiso de cuidar cada etapa de la experiencia del cliente, también en el ámbito de la postventa, ofreciendo soluciones pensadas para adaptarse a las necesidades reales de sus clientes, siempre con los más altos estándares de calidad y servicio.

