Toyota Aygo X Cross Hybrid: Escalón… de acceso
Puerta de entrada a la electrificación de Toyota. Mayor potencia (116 CV), 3,8 litros de consumo medio y drástico recorte de emisiones. Novedad del acabado GR Sport en el exclusivo color Amarillo Mostaza, que se suma a Play, Like y Chic. Arranca su tarifa en 20.900 euros (acabado Play)
Único… en su especie. El nuevo Aygo X Cros Hybrid se posiciona como el único modelo del segmento A totalmente híbrido, con una gama que se amplía a cuatro acabados: Play, Like, Chic y GR Sport; novedad, este último, en el catálogo del modelo: imagen más deportiva, dinámica y con un carácter diferenciado con ajustes específicos en la suspensión y la dirección, además de lucir el logotipo GR gabado.
La amplia paleta de colores viene conformada po r el exclusivo bitono Amarillo Mostaza del GR Sport, que viene a sumarse al Blanco Perlado y al Gris Trueno. El resto de los acabados se presentan en colores Bronce, Canela, Lavanda y Plata Jazmín.
Precios (con descuento promocional)
Play: 20.900 € Like: 21.900 € Chic: 24.500 € GR Sport: 25.500 € (*) Pack Sky (sólo para Chic): 1.000 €
Yaris Trendy. Renovación de gama…
Lexus MotiOn. Mejorando… la movilidad
El cliente podrá disfrutar, hasta un máximo de 6 días, de un vehículo de sustitución durante el periodo de validez del programa: 4 años o 100.000 kilómetros desde la fecha de compra; garantizando que el cliente pueda continuar, normalmente, con su día a día. Lexus MotiOn está dirigido a todos los clientes que adquieran un vehículo nuevo de la marca en los Centros Autorizados Lexus España, con fecha de venta a partir del primero de enero de 2026. La iniciativa se enmarca en la filosofía de la marca, basada en la atención al detalle y en una concepción del lujo ligado al cuidado del cliente en cada punto de contacto: una nueva forma de entender la movilidad, en la que el servicio y la experiencia adquieren un papel relevante como el propio vehículo.
Con este lanzamiento, Lexus reafirma su compromiso de cuidar cada etapa de la experiencia del cliente, también en el ámbito de la postventa, ofreciendo soluciones pensadas para adaptarse a las necesidades reales de sus clientes, siempre con los más altos estándares de calidad y servicio.