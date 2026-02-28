Porsche, culto a los Classics…
Las siete décadas y media de Porsche Motorsport las celebra el fabricante de Zuffenhausen con la exposición pública (‘Retro Classics’ 20226) de emblemáticos modelos que representan sonados éxitos deportivos mundiales: 356 SL, 909 Bergspyder, 911 GT3 R
Historias… de carreras. Al 356 SL (Tipo 514 en clave de fábrica), primer Porsche específicamente para uso en competición, le cabe el honor de haber firmado la victoria en su categoría en las 24 Heures du Mans 1951.
Desde el principio, aquel 356 SL encarnó la versatilidad: coche de carreras, coches de rallyes, vehículo de récords y, al mismo tiempo, la base del primer coche “competición / cliente” de la marca consiguiendo, en la década de 1950, victorias en su categoría en diversos circuitos, demostrando también su fiabilidad -y competitividad- en pruebas de resistencia y rallyes como el Lieja-Roma-Lieja. Richard von Frankenberg escribiría otro capítulo a la historia del automovilismo con un récord de 72 de conducción, consiguiendo cubrir 10.987 kilómetros a una media de 152,34 por hora.
909 Bergspyder: peso ligero
Javier F. Zardón
911 GT3 R: historia moderna
Javier F. Zardón