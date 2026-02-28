911 GT3 R: historia moderna

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Hace menos de un año, Ayhancan Güven competía en el circuito devHockenheim para el equipo ‘competición / cliente’ de Porsche Manthey EMA, asegurándose el título del campeonato en la última vuelta de la carrera que abrochaba el certamen. Aquella victoria lo convertiría en el primer campeón turco del DTM, uno de los certámenes más duros para el ‘nueveonce’ GT3 R: las distancias cortas, las obligatorias paradas en boxes y las idénticas especificaciones técnicas hacen que la competición se decida por fracciones de segundo.

La elección de neumáticos, estrategia y disciplina en la comunicación por radio son tan decisivas como el rendimiento del motor y la aerodinámica. Junto a Güven, varios aspirantes al título llegaron a Hockenheim con posibilidades de éxito; el campeonato se mantuvo indeciso hasta las últimas vueltas. Por primera vez, Porsche presenta el coche al público en general en Retro Classics.