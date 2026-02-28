909 Bergspyder: peso ligero

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

El ligerísimo 909 Bergspyder, desarrollado en 1968 conforme a las exigencias del Campeonato de Europa de Montaña de la época, que requerían un vehículo capaz de dominar pendientes pronunciadas y cambios rápidos de dirección.

Con una ‘romana’ inferior a 400 kilos, el 909 es un claro ejemplo de construcción ultraligera, por pulsado por un motor 8 cilindros ‘boxer’ refrigerado por aire, con una cilindrada de escasamente 2.0 litros y 275 CV, ‘sprintaba’ de cero a cien en unos 24 segundos. Para optimizar la relación peso / potencia, su estructura tubular estaba fabricada en aluminio, mientras los muelles helicoidales, en titanio. La fina carrocería estaba moldeada en plástico reforzado con fibra de vidrio. Bajo la supervisión del entonces Director de Desarrollo Ferdinand Porsche, el 909 Bergspyder se convertiría en un coche que exploraba, hasta el extremo, los límites de las posibilidades técnicas dentro de la normativa deportiva. En la fotografía, Gerhard Mitter estrenando (1968) el 909 Bergspyder en Gaisber.