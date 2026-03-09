Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Victory… Edition’. Pocos enclaves co,o Montecarlo tienen tan arraigado en su historia el automovilismo deportivo. Mini ha cosechado un enorme éxito en el Principado, especialmente en 1965, cuando el legendario Cooper S, pilotado por Timo Makinen y su copiloto Paul Easter, se alzó con la victoria en el Rallye de Montecarlo de 1965. Elogiado por su tecnología, rendimiento y agilidad en condiciones climatológicas extremas; características que Mini ha sabido replicar, y modernizar, en la realización «Mini 1965 Victory Edition»: toda una declaración de estilo manteniendo la artesanía típica de Mini, siguiendo los fundamentos establecidos por la ilustre historia del modelo en los rallyes.

La variante Mini John Cooper Works rinde unos impresionantes 231 CV (380 Nm de par) y ‘sprinta’ de cero a cien en sólo 6,1 segundos. La versión John Cooper Works Electric alcanza una potencia de 258 CV y acelera de cero a cien en 5,9 segundos. Diseño vintage… y moderno. Una perfecta combinación en homenaje a los legendarios colores automovilísticos de los años 60: pintura exterior ‘Chili Red’, acentuado por una franja blanca que se extiende desde el capó hasta el techo y la parte trasera, lo que realza aún más el carácter deportivo del vehículo.

Como marca exclusiva de esta ‘Victory Edition’, un gráfico blanco con el número “52” adorna ambos laterales del vehículo, en referencia al número del coche original que se exhibió en 1965.

El techo ‘panorámico’ proporciona un atlético y elegante contraste con la carrocería ‘Chili Red’.

La sutil pegatina «1965», en el pilar central, llama la atención destacando elegantemente el año de la victoria. Las llantas de aleación (18 pulgadas), con diseño JCW Lap Spoke en dos tonos o JCW Mastery Spoke en negro —para la versión eléctrica— propician un aspecto de lo más dinámico al coche. También los cubos flotantes y la válvula JCW, basados en los rallyes y pintados con la específica combinación de colores acentúan la deportividad estética del modelo.

La deportividad se traslada a un interior basado en la tradicional paleta de colores JCW: el acabado antracita crea una mezcla elegante proporcionando, a la vez, un contraste marcadamente deportivo con la pintura exterior.

Más detalles: el radio de las 6 en punto en el volante deportivo y la caja de almacenamiento, en el centro de la consola, llevan la inscripción «1965», una sutil -e impactante- referencia a la rica tradición automovilística de Mini.

Para redondear, el número («52») de carrera del victorioso Cooper S del 65 adorna la tecla de la edición exclusiva… símbolo cotidiano del histórico éxito.